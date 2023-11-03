Cetak Generasi Baru Petarung MMA Indonesia di Tingkat Dunia, BRAVE Combat Federation Gelar Liga MMA di Indonesia Ketiga Kalinya

CETAK generasi baru petarung olahraga bela diri campuran atau Mixed Martial Arts (MMA) Indonesia di tingkat dunia, BRAVE Combat Federation (CF) gelar Liga MMA di Indonesia ketiga kalinya. Tahun ini, Liga MMA bertajuk BRAVE CF 76 itu akan berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, pada 25 November 2023.

Sebelumnya, BRAVE CF 12 (2018) dan BRAVE CF 66 (2022) telah sukses diadakan di Jakarta dan Bali. Pada tahun ini, BRAVE Combat Federation selaku promotor MMA akan kembali menggelar Brave CF 76 (2023) yang menjadi ajang ketiga kalinya di Indonesia.

Bagi yang belum tahu, BRAVE Combat Federation adalah promotor kompetisi MMA yang berbasis di Bahrain, dan lisensinya dimiliki oleh KHK Holding. Organisasi ini didirikan pada 23 September 2016 oleh Sheikh Khalid bin Hamad Al-Khalifah.

Hingga saat ini, berbagai petarung MMA dari lebih dari 30 negara yang berlokasi di lima benua, turut bernaung dan berkompetisi dalam BRAVE Combat Federation. Untuk edisi tahun ini, promotor MMA tersebut berambisi mencetak generasi baru petarung MMA Indonesia di tingkat dunia.

“BRAVE CF berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai hub dari MMA di level Asia, bahkan dunia, yang harapannya bisa melahirkan generasi baru petarung Indonesia yang mampu mengharumkan merah putih di tingkat internasional,” ungkap Principle KHK Holding, Rika Aryuna, kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Masih menurut Rika, ia menilai Indonesia kaya dalam berbagai seni bela diri dan menjadi rumah bagi banyak atlet bela diri yang berbakat. Dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai, Indonesia pun disebut siap menjadi pusat pelatihan dan pengembangan atlet-atlet MMA potensial.