Atlet MMA Israel Berulah, Tulis Nama Khabib Nurmaomedov di Rudal untuk Serang Palestina!

Nama Khabib Nurmagomedov tertera di rudal Israel untuk menggempur Palestina (Foto: Twitter/@TeamKhabib)

NAMA Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev tertulis di rudal Israel untuk serang Palestina. Namun, itu hanya ulah kurang ajar petarung mixed martial arts (MMA) Haim Gozali.

Pria asal Israel itu mengunggah sebuah foto rudal bertuliskan nama-nama bintang UFC yang beragama Islam. Selain Khabib dan Islam, ada pula Belal Muhammad dan Khamzat Chimaev.

"Ini dari saya untuk para tikus (yang digambarkan lewat emoji)," cuit Gozali lewat akun Twitter-nya @Haimgozali.

Unggahan tersebut sayangnya telah dihapus. Namun, aksi Gozali sempat direkam dan diunggah ulang oleh warganet yang kesal dengan tingkahnya.

"Menjijikkan. Seorang petarung MMA dari Israel Haim Gozali mengunggah foto rudal dengan nama-nama seperti Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, dan Belal Muhammad," tulis akun @jacksonhinklle.

Tak hanya di Twitter, Gozali juga berulah di media sosial Instagram. Dia mengunggah tantangan bertarung kepada Chimaev sebagai respons atas posting-an mengenai kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.