Saat Pukulan Smash Jonatan Christie Tembus 438 kpj di French Open 2023

MOMEN saat pukulan smash Jonatan Christie tembus angka 438 kpj di French Open 2023 akan diulas oleh okezone. Seperti diketahui, pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie baru saja sukses menjuarai ajang French Open 2023.

Di babak final, pebulutangkis yang akrab disapa Jojo ini menumbangkan wakil China, Li Shi Feng dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14. Hebatnya lagi, sepanjang perjalanan Jojo sebelum menembus partai final, Jojo dihadapkan dengan banyak pebulutangkis hebat yang tengah on fire.

Mulai dari Kenta Nishimoto, Kodai Naraoka, hingga juara dunia tahun 2021, Loh Kean Yew. Meski begitu, Jojo mampu mengatasi semua lawan beratnya itu dengan kemenangan yang luar biasa.

Selain meraih hasil yang optimal di French Open 2023, di ajang ini Jojo juga mencatatkan sebuah rekor yang luar biasa, yakni melakukan pukulan smash yang sangat keras dengan kecepatan yang tinggi.

Momen ini terjadi di babak perempat final saat Jojo bertarung menghadapi tunggal putra andalan Jepang, Kodai Naraoka. Saat menjelang interval game kedua, Jojo sukses melakukan netting tipis yang memaksa Naraoka mengangkat shuttlecock dengan sangat tinggi.

Melihat kesempatan yang sangat bagus, Jojo kemudian melompat dan melakukan pukulan smash sekuat tenaga. Pukulannya itupun membuat shuttlecock meluncur dengan sangat deras ke arah Kodai Naraoka.

Tercatat, pukulannya itu membuat shuttlecock melaju dengan kecepatan 438 kpj. Sebuah kecepatan yang sangat sulit untuk diantisipasi. Oleh karena itu, pada momen ini Kodai Naraoka tak bisa bereaksi guna merespon pukulan Jojo.