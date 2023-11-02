Fabio Quartararo Tuntut Yamaha Serius dalam Tiga Balapan Terakhir di MotoGP 2023

BURIRAM - Fabio Quartararo menuntut Yamaha untuk serius dalam tiga seri balapan terakhir MotoGP 2023. Quartararo juga meminta Yamaha untuk fokus ke musim selanjutnya.

Yamaha dan Quartararo bisa dibilang kurang kompetitif pada musim ini. Saat ini, El Diablo -julukan Fabio Quartararo- berada di posisi sembilan klasemen pembalap, sedangkan Yamaha terdampar di posisi akhir klasemen konstruktor.

Rentetan hasil negatif membuat Yamaha kurang bersaing pada musim ini. Namun, dalam beberapa seri belakangan, Quartararo mulai bersaing. Ya, dia sempat mendapatkan podium ketiga di MotoGP India dan Indonesia, serta menempati posisi kelima di Thailand.

Kini, dengan tiga balapan tersisa, Quartararo meminta Yamaha untuk serius memaksimalkan potensinya. Tiga seri balapan terakhir itu akan berlangsung di Malaysia (12/11/2023), Qatar (20/11/2023), dan Spanyol (26/11/2023).

"Saya memberikan komentar yang sangat jelas kepada Yamaha. Sekarang, merekalah yang menentukan langkah itu tahun depan," ujar Quartararo dikutip dari Crash, Kamis (2/11/2023).

“Masih ada tiga balapan tersisa. Tentu saja penting untuk mencapainya di tiga balapan berikutnya," sambungnya.