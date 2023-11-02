Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Belum Puas Sudah Segel Juara F1 2023, Max Verstappen Siap Tampil Menggila di Brasil

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:58 WIB
Belum Puas Sudah Segel Juara F1 2023, Max Verstappen Siap Tampil Menggila di Brasil
Max Verstappen juara F1 2023. (Foto: Reuters)
SAO PAULO – Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, belum puas meski sudah menyegel gelar juara F1 2023. Dia siap tampil menggila di balapan berikutnya, yakni F1 GP Brasil 2023.

Ya, Verstappen sudah mengunci gelar juara F1 2023. Dia memastikan diri menjadi juara dunia musim ini usai balapan F1 GP Qatar 2023 pada awal Oktober 2023.

Max Verstappen

Meski begitu, Verstappen tetap terus tampil menggila. Dia bahkan sukses menang di F1 GP Amerika Serikat dan Meksiko.

Kini, pembalap berjuluk The Dutch Devil itu mengaku siap tampil lepas di F1 GP Brasil 2023. Balapan itu akan berlangsung di Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil pada Senin 6 November 2023. Verstappen mengatakan kemenangan adalah target utama dalam balapan itu.

"Tentu saja, dengan kemenangan nomor 17! Tidak, serius, kita sedang menghadapi musim yang benar-benar ajaib,” ujar Verstappen, dikutip dari Speedweek, Kamis (2/11/2023).

