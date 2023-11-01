Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu ke Babak 16 Besar Usai Gilas Wakil Denmark

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:16 WIB
Hasil Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu ke Babak 16 Besar Usai Gilas Wakil Denmark
Rehan Naufal/Lisa Ayu melenggang ke babak 16 besar Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, melaju ke babak 16 besar turnamen super 300 tersebut.

Mereka menang dua set langsung dengan skor 21-9 dan 22-20 dalam tempo 35 menit atas wakil Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund, pada babak 32 besar. Selanjutnya, mereka akan menghadapi wakil Denmark lainnya di babak 16 besar, salah satu di antara Anreas Sondergaard/Iben Bergstein dan Mads Vestergaard/Christine Busch.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Mentas di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Rabu (1/11/2023) malam WIB, Rehan/Lisa langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Mereka bermain dengan penuh percaya diri sehingga bisa menekan lawan untuk memimpin jauh 8-0.

Pasangan ranking 19 dunia itu sangat sedikit melakukan kesalahan sendiri. Hasilnya, mereka dengan mudah mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-2.

Rehan/Lisa sempat lengah selepas interval sehingga membuat Thyrri/Magelund bisa mengembangkan permainan. Sang lawan pun berhasil mendekat di angka 8-14.

Akan tetapi, duet Tim Merah-Putih dengan cepat menemukan sentuhan terbaik mereka lagi. Poin demi poin pun mereka dapat tanpa kesulitan untuk menjauh dengan keunggulan 18-8 dan akhirnya menutup gim pertama dengan skor 21-9.

Dominasi Rehan/Lisa masih berlanjut di gim kedua. Smash-smash keras dan serangan bola-bola silang yang mereka lakukan membuat lawan kerepotan.

