Usai Juarai French Open 2023, Jonatan Christie Diminta Lakukan Hal Ini oleh Irwansyah

RENNES - Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, ikut senang melihat anak buahnya, Jonatan Christie mampu menjuarai French Open 2023. Irwansyah pun mengharapkan dengan gelar juara tersebut, Jonatan bisa semakin percaya diri dan mampu tampil konsisten.

Untuk yang belum tahu, atlet yang akrab disapa Jojo itu berhasil menumbangkan wakil China, Li Shifeng, pada partai puncak turnamen level Super 750 tersebut. Laga yang digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Minggu 29 November 2023 malam WIB itu berakhir dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14.

"Alhamdulillah Jonatan bisa juara di French Open 2023. Dari keseluruhan, hasilnya sangat memuaskan," kata Irwansyah dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (1/11/2023).

"Saya berharap dari hasil juara di sini, semoga Jonatan lebih konsisten terus di setiap kejuaraan dan semoga kepercayaan dirinya lebih naik lagi," lanjutnya.

Keberhasilan Jojo menjuarai French Open 2023 menjadi obat pelipur lara setelah meraih hasil kurang memuaskan di turnamen sebelumnya, Denmark Open 2023. Pebulutangkis asal Jakarta itu tumbang di babak 32 besar.