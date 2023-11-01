Motor Bermasalah di MotoGP Thailand 2023, Miguel Oliveira Kecewa Berat

BURIRAM - Pembalap Cryptodata RNF Aprilia, Miguel Oliveira, gagal total di MotoGP Thailand 2023. Oliveira pun tak dapat menutupi rasa frustrasi yang dirasakannya.

Oliveira mengakhiri balapan utama MotoGP Thailand pada akhir pekan lalu lebih cepat dari pembalap lainnya. Setelah start dari posisi 20 sebenarnya dia mampu merangsek naik ke posisi 17.

Namun, setelah lap pertama pembalap asal Portugal itu langsung masuk ke dalam pit untuk mengakhiri balapannya. Sebab, motornya mengalami masalah teknis di mana asap tebal mengepul keluar dari mesinnya, yang menunjukkan bahwa kerusakannya sangat parah.

Oliveira pun mengakui bahwa kuda besinya memang mengalami masalah teknis. Namun, dia enggan menjelaskan penyebabnya secara detail.

"Saya terpaksa menyerah sejak awal karena masalah teknis. Sayangnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan mengenai hal ini,” kata Oliveira dilansir dari Speedweek, Selasa (31/10/2023).