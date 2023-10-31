Diikuti Ratusan Peserta, Universitas Terbuka Jambi Sukses Gelar UTSportainment 2023

Universitas Terbuka Jambi sukses gelar UTSportainment. (Foto: Universitas Terbuka Jambi)

KOTA JAMBI – Universitas Terbuka Jambi sukses gelar UTSportainment 2023. Ajang yang terdiri dari perlombaan futsal hingga esport ini diikuti ratusan peserta.

Acara UTSportainment digelar pada 21-28 Oktober 2023. Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Syamsurizal M.Si.), Ketua Koni Provinsi Jambi (Budi Setiawan MM), Sekretaris ESport Provinsi Jambi (Ivan Adetusa), dan juga Direktur Utama Universitas Terbuka Jambi (Yasir Riady) pada Sabtu, 21 Oktober 2023 di GOR Kota Baru Jambi.

Acara ini pun berlangsung sukses, di mana penutupan kegiatan UTSportainment berlangsung meriah dan penuh semangat.

Acara penutupan ini mempertegas betapa pentingnya olahraga sebagai penghubung komunitas dan menjalin persaudaraan serta sportivitas untuk pelajar di Provinsi Jambi. Ajang ini pula memunculkan bibit atlet baru untuk futsal pelajar, baik putra maupun putri.

Ini adalah acara yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar olahraga di kota ini. Penutupan resmi telah memenuhi semua ekspektasi.

Dalam gelaran UTSportainment digelar sejumlah kategori perlombaan. Ada pertandingan futsal kategori putra dan putri SMA/sederajat, kompetisi Mobile Legend SMA/sederajat, kompetisi dance umum, dan kompetisi suporter kreatif.

Total, ada 764 peserta yang ambil bagian di UTSportainment. Mereka memperebutkan hadiah-hadiah menarik.

Rincian peserta sendiri, untuk futsal putra, total ada 416 peserta dari total 32 tim yang ambil bagian. Setiap tim terdiri dari 13 pemain.

Kemudian, untuk futsal putri, total ada 12 tim yang berlaga. Setiap tim terdiri dari 10 pemain sehingga total ada 120 atlet.

Selanjutnya, dance diikuti enam tim yang terdiri dari 6 anggota. Jadi total, ada 36 peserta yang berkompetisi memperebutkan hasil terbaik.