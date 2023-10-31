Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti Ratusan Peserta, Universitas Terbuka Jambi Sukses Gelar UTSportainment 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:01 WIB
Diikuti Ratusan Peserta, Universitas Terbuka Jambi Sukses Gelar UTSportainment 2023
Universitas Terbuka Jambi sukses gelar UTSportainment. (Foto: Universitas Terbuka Jambi)
A
A
A

KOTA JAMBI – Universitas Terbuka Jambi sukses gelar UTSportainment 2023. Ajang yang terdiri dari perlombaan futsal hingga esport ini diikuti ratusan peserta.

Acara UTSportainment digelar pada 21-28 Oktober 2023. Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Syamsurizal M.Si.), Ketua Koni Provinsi Jambi (Budi Setiawan MM), Sekretaris ESport Provinsi Jambi (Ivan Adetusa), dan juga Direktur Utama Universitas Terbuka Jambi (Yasir Riady) pada Sabtu, 21 Oktober 2023 di GOR Kota Baru Jambi.

UTSportainment. Foto: Universitas Terbuka Jambi

Acara ini pun berlangsung sukses, di mana penutupan kegiatan UTSportainment berlangsung meriah dan penuh semangat.

Acara penutupan ini mempertegas betapa pentingnya olahraga sebagai penghubung komunitas dan menjalin persaudaraan serta sportivitas untuk pelajar di Provinsi Jambi. Ajang ini pula memunculkan bibit atlet baru untuk futsal pelajar, baik putra maupun putri.

Ini adalah acara yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar olahraga di kota ini. Penutupan resmi telah memenuhi semua ekspektasi.

Dalam gelaran UTSportainment digelar sejumlah kategori perlombaan. Ada pertandingan futsal kategori putra dan putri SMA/sederajat, kompetisi Mobile Legend SMA/sederajat, kompetisi dance umum, dan kompetisi suporter kreatif.

Total, ada 764 peserta yang ambil bagian di UTSportainment. Mereka memperebutkan hadiah-hadiah menarik.

Rincian peserta sendiri, untuk futsal putra, total ada 416 peserta dari total 32 tim yang ambil bagian. Setiap tim terdiri dari 13 pemain.

Kemudian, untuk futsal putri, total ada 12 tim yang berlaga. Setiap tim terdiri dari 10 pemain sehingga total ada 120 atlet.

Selanjutnya, dance diikuti enam tim yang terdiri dari 6 anggota. Jadi total, ada 36 peserta yang berkompetisi memperebutkan hasil terbaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/43/3161803/tim_dragon_boat_indonesia-AMS4_large.jpg
Tim Dragon Boat Indonesia Borong 3 Emas dan 2 Perak di The World Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/43/3160039/umbrella_girl-d0WO_large.jpg
Adu Gaji Umbrella Girl MotoGP dengan Ring Girl UFC, Bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/43/3159897/sebanyak_1000_karateka_ambil_bagian_okezone-B8aJ_large.jpg
1.000 Karateka Ambil Bagian di 6th Asia Pacific Hayashi-Ha Shitoryukai International Karate Championship 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/43/3159367/fornas_viii_2025_menjadi_pemanasan_yang_bagus_buat_ntb_jelang_pon_2028-fZ45_large.jpg
FORNAS VIII 2025 Padukan Olahraga dan Budaya, Pemanasan NTB Jelang PON 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/43/3158985/timnas_woodball_indonesia-Y2cj_large.jpg
Cetak Sejarah! Tim Woodball Indonesia Juara Umum Malaysia Open 2025 dengan 6 Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/43/3158001/rahmat_erwin_abdullah_masuk_buku_rekor_dunia-2DGM_large.jpg
Bangga, Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah Bukukan 2 Rekor Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement