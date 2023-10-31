Kisah Leo Rolly/Daniel Marthin yang Diminta Anggota Dewan BWF Ganti Julukan The Babies Usai Tumbangkan Juara Dunia 2022

KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang diminta anggota Dewan BWF ganti julukan The Babies usai tumbangkan juara dunia 2022 menarik dikulik. Pasalnya, julukan itu sudah melekat ke Leo/Daniel yang berhasil unjuk gigi dari level junior hingga saat ini.

Ya, Leo/Daniel jadi salah satu ganda putra andalan Indonesia untuk mendulang prestasi manis di berbagai ajang bergengsi. Di level junior, mereka berhasil merebut gelar jaura dunia junior dua tahun beruntun, yakni pada 2018 dan 2019. Mereka juga menjadi juara Asia pada 2019.

Kesuksesan Leo/Daniel berlanjut ketika mereka naik ke level senior. Prestasi yang sudah diraih sejauh ini adalah meraih medali emas SEA Games 2019, gelar juara Singapore Open 2022, Indonesia Masters 2023, hingga Thailand Masters 2023.

Kini, Leo/Daniel pun menduduki posisi ke-13 di ranking dunia. Mereka memepet ketat Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di posisi ke-12.

Kala berlaga, Leo/Daniel memang sukses tampil memukau sehingga kerap bisa mengalahkan lawan-lawan tangguh yang merupakan pasangan top dunia. Salah satu penampilan apik Leo/Daniel tersaji kala melawan wakil Malaysia yang merupakan juara dunia 2022, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.