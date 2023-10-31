Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dua Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Berikan Perlawanan di Laga Perdana Hylo Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:23 WIB
Dua Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Berikan Perlawanan di Laga Perdana Hylo Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

TURNAMEN bulu tangkis Hylo Open 2023 yang merupakan bagian lanjutan dari BWF European Tour siap untuk memulai babak awalnya hari ini, Selasa (31/10/2023) di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman.

Di laga perdana yang sangat dinantikan, Indonesia punya 2 perwakilan dari 5 wakil terbaik yang akan memulai perjuangan mereka dengan penuh semangat melawan bintang-bintang pebulutangkis terbaik dunia.

Dua wakil Indonesia yang berlaga adalah dua pasang ganda putri yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Ana/Tiwi, akan menghadapi pasangan Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dari India.

Secara head to head, Ana/Tiwi unggul 1-0 atas Crasto/Ponnappa, dengan kemenangan pada babak 32 besar Australian Open 2023 lalu dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17.

Di laga lain, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua pasangan.

Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya

Saat ini, Apriyani/Siti Fadia berada di peringkat 8 dunia, sedangkan Annie/Kerry berada di peringkat 36 dunia. Unggulan ke-2 turnamen ini berpotensi memaksimalkan Hylo Open 2023 sebagai ajang untuk menambah gelar dan lolos ke BWF World Tour Finals 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916070/saat-apriyani-rahayu-tubruk-tiang-net-hingga-dipaksa-mundur-karena-cedera-di-hylo-open-2023-RoNey2fKq8.jpg
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement