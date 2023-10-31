Dua Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Berikan Perlawanan di Laga Perdana Hylo Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

TURNAMEN bulu tangkis Hylo Open 2023 yang merupakan bagian lanjutan dari BWF European Tour siap untuk memulai babak awalnya hari ini, Selasa (31/10/2023) di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman.

Di laga perdana yang sangat dinantikan, Indonesia punya 2 perwakilan dari 5 wakil terbaik yang akan memulai perjuangan mereka dengan penuh semangat melawan bintang-bintang pebulutangkis terbaik dunia.

Dua wakil Indonesia yang berlaga adalah dua pasang ganda putri yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Ana/Tiwi, akan menghadapi pasangan Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dari India.

Secara head to head, Ana/Tiwi unggul 1-0 atas Crasto/Ponnappa, dengan kemenangan pada babak 32 besar Australian Open 2023 lalu dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17.

Di laga lain, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua pasangan.

Saat ini, Apriyani/Siti Fadia berada di peringkat 8 dunia, sedangkan Annie/Kerry berada di peringkat 36 dunia. Unggulan ke-2 turnamen ini berpotensi memaksimalkan Hylo Open 2023 sebagai ajang untuk menambah gelar dan lolos ke BWF World Tour Finals 2023.