TURNAMEN bulu tangkis Hylo Open 2023 yang merupakan bagian lanjutan dari BWF European Tour siap untuk memulai babak awalnya hari ini, Selasa (31/10/2023) di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman.
Di laga perdana yang sangat dinantikan, Indonesia punya 2 perwakilan dari 5 wakil terbaik yang akan memulai perjuangan mereka dengan penuh semangat melawan bintang-bintang pebulutangkis terbaik dunia.
Dua wakil Indonesia yang berlaga adalah dua pasang ganda putri yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Ana/Tiwi, akan menghadapi pasangan Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dari India.
Secara head to head, Ana/Tiwi unggul 1-0 atas Crasto/Ponnappa, dengan kemenangan pada babak 32 besar Australian Open 2023 lalu dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17.
Di laga lain, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua pasangan.
Saat ini, Apriyani/Siti Fadia berada di peringkat 8 dunia, sedangkan Annie/Kerry berada di peringkat 36 dunia. Unggulan ke-2 turnamen ini berpotensi memaksimalkan Hylo Open 2023 sebagai ajang untuk menambah gelar dan lolos ke BWF World Tour Finals 2023.