Manfaatkan Waktu Libur, Jorge Martin Siap Penuhi Energi Sebelum Bersaing Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2023

BURIRAM - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin akan memanfaatkan waktu libur selama sepekan dalam jeda balapan usai MotoGP Thailand 2023. Ia akan menjadikan liburan itu untuk memenuhi energinya sebelum bersaing kembali dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Martin tampil gemilang sepanjang akhir pekan lalu pada balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand. Dia berhasil keluar sebagai juara sprint race dan juga balapan utama kemarin.

Hasil itu membuat Martin yang bertengger di peringkat kedua hanya terpaut 13 poin saja dari Bagnaia yang berada di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Otomatis persaingan di tiga seri terakhir akan semakin panas.

Sadar balapan akan semakin sengit, Martin pun mengaku membutuhkan istirahat. Tentunya hal tersebut berguna untuk mempersiapkan diri sebelum mentas di tiga seri terakhir, yakni GP Malaysia, Qatar, dan Valencia.

"Saya sangat senang (dengan hasil MotoGP Thailand 2023). Saya tidak sabar untuk segera beristirahat," kata Martin dilansir dari Speedweek, Selasa (31/10/2023).

Ya, pekan ini para pembalap MotoGP akan mendapatkan libur selama sepekan. Mereka baru akan kembali adu cepat di lintasan pada 10-12 November 2023 di Sirkuit Sepang, Malaysia.