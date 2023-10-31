Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manfaatkan Waktu Libur, Jorge Martin Siap Penuhi Energi Sebelum Bersaing Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |01:01 WIB
Manfaatkan Waktu Libur, Jorge Martin Siap Penuhi Energi Sebelum Bersaing Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2023
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin akan memanfaatkan waktu libur selama sepekan dalam jeda balapan usai MotoGP Thailand 2023. Ia akan menjadikan liburan itu untuk memenuhi energinya sebelum bersaing kembali dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Martin tampil gemilang sepanjang akhir pekan lalu pada balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand. Dia berhasil keluar sebagai juara sprint race dan juga balapan utama kemarin.

Hasil itu membuat Martin yang bertengger di peringkat kedua hanya terpaut 13 poin saja dari Bagnaia yang berada di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Otomatis persaingan di tiga seri terakhir akan semakin panas.

Sadar balapan akan semakin sengit, Martin pun mengaku membutuhkan istirahat. Tentunya hal tersebut berguna untuk mempersiapkan diri sebelum mentas di tiga seri terakhir, yakni GP Malaysia, Qatar, dan Valencia.

Jorge Martin

"Saya sangat senang (dengan hasil MotoGP Thailand 2023). Saya tidak sabar untuk segera beristirahat," kata Martin dilansir dari Speedweek, Selasa (31/10/2023).

Ya, pekan ini para pembalap MotoGP akan mendapatkan libur selama sepekan. Mereka baru akan kembali adu cepat di lintasan pada 10-12 November 2023 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement