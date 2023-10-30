Kisah Valentino Rossi yang Hampir Kehilangan Nyawa saat Balapan di Austria

KISAH Valentino Rossi yang hampir kehilangan nyawa saat balapan di Austia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Momen mengerikan itu terjadi saat The Doctor -julukan Valentino Rossi- mentas di MotoGP Austria 2020 lalu.

Pada balapan tersebut, sebuah insiden mengerikan menimpa beberapa pembalap di lintasan. Meski tak berdampak secara langsung, Valentino Rossi jadi salah satu pembalap terdekat dengan titik kecelakaan.

Kala itu, terjadi kontak antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli di lap kesembilan. Keduanya jatuh. Motor mereka terbang dengan kecepatan tinggi melewati zona run-off ke Tikungan 3.

Di sana, pembalap pertama sudah berbelok di tikungan. Sepasang motor yang terbang tersebut nyaris menghantam dua bintang tim pabrikan Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi.

Rossi bahkan mengatakan insiden di MotoGP Austria 2020 itu merupakan salah satu kejadian paling mengerikan yang pernah ia alami. Rider asal Spanyol itu juga masih merasa trauma jika mengingat kejadian tersebut.