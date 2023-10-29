Finis Ke-7 di Sprint Race MotoGP Thailand 2023, Francesco Bagnaia Salahkan Ban

BURIRAM - Francesco Bagnaia harus puas finis ketujuh pada Sprint Race MotoGP Thailand 2023. Pembalap Ducati Lenovo itu mengatakan masalah ban menjadi salah satu alasannya meraih hasil buruk itu.

Pecco memulai Sprint Race MotoGP 2023, Sabtu 28 Oktober sore WIB, dari posisi enam. Setelah melewati balapan 13 lap di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, dia malah turun satu posisi finis.

"Untuk kedua kalinya akhir pekan ini saya merasa kurang cocok dengan ban motor saya," ungkap Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Minggu (29/10/2023).

"Saya cukup kesulitan dengan ban pertama dan hanya mendapatkan waktu 1 menit 30,2 detik. Setelah itu, dengan ban kedua saya mencatatkan waktu 1 menit 29,5 detik," lanjut pria asal Italia itu.

Bagnaia mengaku cukup kesulitan dalam sprint race. Dia heran ban yang digunakannya entah kenapa justru menjadi penghambat untuk tampil maksimal.

"Saya merasakan kesulitan (dengan ban yang digunakan). Karena meskipun dengan berganti ban, saya masih merasa kurang cocok," tutur Bagnaia.