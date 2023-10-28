Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Media Vietnam Soroti Aksi Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Lawan 3 Pemain Sekaligus!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:01 WIB
MEDIA Vietnam, Tuan Hanh Badminton, soroti aksi Marcus Gideon/Kevin Sanjaya lawan 3 pemain sekaligus! Media ini kemudian membagikan momen saat The Minions -julukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya- dikeroyok oleh 3 pemain itu di media sosialnya.

Rupanya, aksi Marcus Gideon/Kevin Sanjaya melawan 3 pemain sekaligus itu terjadi ketika mereka latihan, bukan bertanding di turnamen resmi. Aksi tersebut dilakukan oleh pasangan berjuluk The Minions itu sudah lama alias beberapa tahun ke belakang.

Kendati demikian, Tuan Hanh Badminton justru masih menyoroti aksi Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang dikeroyok oleh 3 pemain sekaligus di media sosialnya. Bahkan, media Vietnam itu baru mengunggah momen tersebut belum lama ini.

"Pasangan Kevin dan Gideon berlatih melawan tiga pemain," tulis keterangan unggahan Tuan Hanh Badminton di TikTok mereka, @tuanhanhbadminton, dikutip Sabtu (28/10/2023).

Terlepas dari hal itu, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon sendiri pernah menjadi ganda putra terbaik Indonesia pada masanya. Bahkan, The Minions pernah menjadi ganda putra terlama memuncaki ranking BWF per 29 September 2017 – 20 September 2022.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (PBSI)

Kevin Sanjaya/Marcus Gideon menempati top satu ranking BWF sektor ganda putra hampir lima tahun lamanya. Hal itu bisa terjadi berkat performa konsisten The Minions dari turnamen ke turnamen.

