MOTOGP

Momen Kocak Marc Marquez dan Alex Marquez Balapan Motor Skutik Sambil Bawa Banyak Keranjang Jelang MotoGP Thailand 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |03:02 WIB
Momen Kocak Marc Marquez dan Alex Marquez Balapan Motor Skutik Sambil Bawa Banyak Keranjang Jelang MotoGP Thailand 2023
Marc Marquez dan Alex Marquez bikin momen lucu jelang MotoGP Thailand 2023 (Foto: Twitter/alexmarquez73)
MOMEN kocak Marc Marquez dan Alex Marquez balapan motor skutik sambil bawa banyak keranjang jelang MotoGP Thailand 2023 akan diulas Okezone. Momen kocak Marquez bersaudara tersebut diunggah oleh akun Instagram @redbullth.

“Bisakah @marcmarquez93 dan @alexmarquez73 mengikuti gaya berkendara Thailand? Apakah Anda lebih suka berkendara dengan keranjang bambu atau tas sutra?,” tulis keterangan unggahan akun @redbullth beberapa hari lalu, dikutip Jumat (27/10/2023).

Marc Marquez

Dalam unggahan tersebut, Marc Marquez dan Alex Marquez terlihat mengenakan motor skutik alias motor matik merek Honda Vario. Mereka nampaknya menjawab tantangan dari salah satu minuman berenergi Thailand untuk balapan dengan cara berbeda.

Pada balapan ronde pertama, The Baby Alien –julukan Marc Marquez- dan adik kandungnya itu menghadapi tantangan untuk adu cepat dengan membawa 17 tas berisi sutra Thailand. Tas tersebut beratnya lebih dari 150 kg dan lebarnya lebih dari 4 meter.

Kocaknya, Marc Marquez dan Alex Marquez hampir tabrakan di bundaran pertama. Belokan yang melebar Alex Marquez membuatnya bertemu dengan kakaknya di lintasan dan nyaris adu domba.

Kemudian pada ronde kedua, Marc Marquez dan Alex Marquez melewati lintasan dengan lebih dari 200 keranjang bambu Thailand. Ratusan keranjang itu ditumpuk setinggi hampir 7 meter.

