HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Calon Juara MotoGP Thailand 2023, Nomor 1 Lawan Berat Francesco Bagnaia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:11 WIB
5 Pembalap Calon Juara MotoGP Thailand 2023, Nomor 1 Lawan Berat Francesco Bagnaia
Jorge Martin jadi salah satu kandidat kuat pemenang di MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

5 Pembalap calon juara MotoGP Thailand 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu nama yang menjadi perhatian sejak sesi latihan bebas adalah Jorge Martin.

Rider Pramac Ducati itu memang tampil apik dalam beberapa balapan terakhir. Namun, beberapa faktor membuat The Martinator -julukan Jorge Martin- gagal finis di posisi depan.

Mampukan Jorge Martin membuktikan diri di MotoGP Thailand 2023? Berikut 5 pembalap calon juara MotoGP Thailand 2023

5. Miguel Oliveira (CryptoData RNF)


Miguel Oliveira mungkin tampik kurang konsisten di MotoGP 2023. Namun, rider asal Portugal itu layak untuk masuk perhitungan di MotoGP Thailand 2023 nanti.

Sebab, Miguel Oliveira merupakan juara pada edisi sebelumnya. Kala itu ia berhasil finis di depan Jack Miller dan Francesco Bagnaia yang melengkapi posisi tiga besar.

4. Brad Binder (Red Bull KTM)

 

Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder juga layak untuk menjadi sorotan di MotoGP Thailand 2023. Binder tampil apik pada balapan sebelumnya di seri Australia.

Ia bahkan sempat bersaing dalam perebutan podium juara di Sirkuit Phillip Island. Meski akhirnya hanya finis di posisi empat, penampilan Binder layak dinantikan di MotoGP Thailand 2023 nanti.

