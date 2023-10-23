Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dapat Fasilitas Penunjang Persiapan Kualifikasi PON 2024, POBSI Maluku Makin Termotivasi Tampilkan Kinerja Terbaik

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |15:00 WIB
Dapat Fasilitas Penunjang Persiapan Kualifikasi PON 2024, POBSI Maluku Makin Termotivasi Tampilkan Kinerja Terbaik
POBSI Maluku dapat fasilitas penunjang Kualifikasi PON 2024. (Foto: POBSI)
A
A
A

PERSATUAN Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Maluku mendapat fasilitas penunjang untuk persiapan Kualifikasi PON 2024. Sekretaris Umum (Sekum) POBSI Maluku, Yanni Kainama, pun menyatakan kehadiran fasilitas ini bakal memantik motivasi lebih kepada para atlet untuk menampilkan kinerja terbaik pada Kualifikasi PON 2024.

Ya, POBSI Maluku mendapat fasilitas penunjang untuk persiapan Kualifikasi PON 2024. Fasilitas tersebut pun bisa menjadi tempat pemusatan latihan daerah (Puslatda) Biliar di Maluku.

POBSI Maluku

Yanni pun menyatakan venue tersebut juga bisa menjadi rumah biliar bersertifikasi. Upaya ini sebagai bentuk langkah mewujudkan amanat dari Ketua Umum (Ketum) POBSI, Hary Tanoesoedibjo.

Menurut Yanni, fasilitas penunjang yang didapat POBSI Maluku saat ini diyakini bakal memaksimalkan persiapan para atlet. Dengan begitu, kinerja yang jauh lebih baik bisa ditampilkan di Kualifikasi PON 2024.

“Kami dari Maluku, teman-teman atlet juga siap untuk memberikan yang terbaik mengharumkan nama Maluku di Pra-PON maupun PON sehingga yang kemarin belum lolos akan kita bayar lunas," ujar Yanni, Senin (23/10/2023).

