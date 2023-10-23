Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Perdana Asian Para Games 2022 Berkat Sapto Yogo

HANGZHOU - Atlet para atletik Indonesia, Sapto Yogo berhasil menyumbang medali emas pertama untuk Merah Putih di ajang Asian Para Games 2022. Ia meraih medali emas itu usai tampil apik kala mentas di cabang olahraga (cabor) para atletik nomor lari 400 m T37 Putra

Pada nomor tersebut Indonesia diwakilkan oleh Sapto Yogo Purnomo. Pelari kelahiran 1998 itu sukses mencatatkan waktu tempuh 54.80 detik.

Hasil itu membawanya menjadi yang terdepan. Berkat hasil itu, Sapto pun sukses menyumbang medali emas pertama untuk Indonesia.

Adapun pertandingan itu digelar di HSC Stadium, Hangzhou, China, pada Senin (23/10/2023). Keberhasilan Sapto ini menjadi kabar cerah bagi kontingen Indonesia.

Sementara itu di posisi kedua direbut oleh Apisit Taprom. Wakil Thailand itu mampu mampu mencatatkan waktu lari 56.63 detik.

Kemudian di urutan ketiga diisi wakil Arab Saudi, Thamer Ahmed. Dia mampu menorehkan waktu tempuh larinya 57,55 detik.

(Rivan Nasri Rachman)