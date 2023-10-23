Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Bukti Mohammad Ahsan sebagai Penganut Islam yang Taat, Nomor 1 Tak Salaman dengan Wasit Wanita

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:33 WIB
5 Bukti Mohammad Ahsan sebagai Penganut Islam yang Taat, Nomor 1 Tak Salaman dengan Wasit Wanita
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
TERDAPAT 5 bukti Mohammad Ahsan sebagai penganut islam yang taat dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, partner Hendra Setiawan ini dikenal karena sikapnya yang layak dijadikan panutan oleh para umat muslim yang lain.

Meski sibuk dengan kegiatannya sebagai pebulutangkis profesional, Ahsan tak pernah melupakan agama. Ahsan tetap mengutamakan kewajibannya sebagai umat muslim.

Beberapa bukti lantas memperlihatkan Ahsan memang penganut agama Islam yang taat. Penasaran seperti apa saja buktinya?

Berikut 5 Bukti Mohammad Ahsan sebagai Penganut Islam yang Taat:

5. Menggunakan Legging saat Bermain untuk Tutupi Aurat

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Setelah melakukan umrah pada 2017 silam, Ahsan tampil berbeda lantaran bermain dengan menggunakan legging hitam. Legging tersebut membuat kaki Ahsan benar-benar tertutup sepenuhnya.

Ahsan ternyata sengaja melakukan hal tersebut untuk menutup auratnya.

4. Tidak Minum Sambil Berdiri

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri. Untuk menuruti ajaran tersebut, Ahsan pun memutuskan minum sambil berjongkok saat interval di suatu pertandingan.

Ahsan berjongkok karena tidak ada bangku kala itu. Namun, saat ini BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia kerap menghadirkan bangku untuk para pemain di pinggir lapangan. Sehingga sekarang Ahsan bisa nyaman minum sambil duduk.

Halaman:
1 2 3
