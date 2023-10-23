Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Bersyukur Sprint Race MotoGP Australia 2023 Dibatalkan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |06:32 WIB
Marco Bezzecchi Bersyukur Sprint Race MotoGP Australia 2023 Dibatalkan
Marco Bezzecchi bersyukur Sprint Race MotoGP Australia 2023 dibatalkan (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)
A
A
A

VENTNOR - Marco Bezzecchi bersyukur Sprint Race MotoGP Australia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 22 Oktober siang WIB, dibatalkan. Pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu jadi punya waktu ekstra untuk memulihkan tubuhnya.

Sekadar informasi, sesi Sprint Race dan balapan utama MotoGP Australia 2023 ditukar. Sprint yang biasanya digelar pada Sabtu, digeser ke Minggu. Balapan utama akhirnya digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 siang WIB di Sirkuit Phillip Island, Ventnor.

Marco Bezzecchi

Hal itu tidak terlepas dari prakiraan cuaca buruk dan angin kencang pada Minggu. Terbukti, Sprint Race yang sudah digeser, akhirnya dibatalkan oleh panitia.

Bezzecchi mengaku cukup sedih karena Sprint Race MotoGP Australia 2023 batal digelar. Akan tetapi, ia melihat hal tersebut dari sisi positif.

"Saya cukup sedih karena batal balapan. Akan tetapi, keuntungannya bagi saya ialah kondisi fisik (bisa lebih baik lagi nanti)," kata Bezzecchi dilansir dari Crash, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, keputusan untuk membatalkan Sprint Race MotoGP Australia 2023 sangat tepat. Cuaca buruk disertai angin kencang yang melanda sirkuit tentu saja sangat berbahaya.

Halaman:
1 2
