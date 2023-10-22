Jakarta Marathon 2023 Sukses Digelar, Para Peserta Beri Sanjungan kepada Penyelenggara

Michelle, salah satu peserta Jakarta Marathon 2023 beri pujian kepada penyelenggara (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

JAKARTA Marathon 2023 sukses digelar, para peserta beri sanjungan kepada penyelenggara. Menurut mereka, acara lari maraton ini memiliki tantangan tersendiri.

Jakarta Marathon 2023 dilaksanakan pada Minggu (22/10/2023) pagi tadi WIB. Ada hampir 10 ribu peserta yang meramaikan balap lari ini dalam empat nomor yang dilombakan, yaitu Full Marathon (42 km), Half Marathon (21 km), 10 k (10 km) dan 5 k (5 km).

Salah satu pelari yang berpartisipasi dalam Jakarta Marathon 2023 adalah Michelle. Dara berusia 28 tahun itu datang jauh-jauh dari Surabaya untuk mengikuti ajang tersebut di nomor 10 k.

Michelle memberi pujian kepada pihak penyelenggarakan karena acara ini berjalan sukses. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu ketika dirinya ikut untuk pertama kalinya, edisi kali ini mendapatkan penilaian yang lebih baik.

“Bagus banget sih penyelenggaraan Jakarta Martahon tahun ini dibanding tahun lalu, jauh. Jauh lebih steril, ada kawasan CFD-nya, kayak bukan di Jakarta, oke banget lah pokoknya,” kata Michele kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (22/10/2023).

“Paling tantangannya tadi flyover-nya ya kan ada beberapa, terus sama terakhir itu sudah panas, sudah macet juga, suhunya makin tinggi, itu aja sih paling. Yang lain udah oke banget, water stationnya lengkap, deket-deket juga jaraknya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Michelle mengungkapkan persiapan yang dilakukannya untuk mengikuti Jakarta Marathon. Dia berlari sekira dua kali sepekan dengan jarak 12 hingga 18 km untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya.

“(Latihannya) endurance aja sih, jadi lebih rutin dua hari sekali latihan. Enggak bisa setiap hari juga kan soalnya kerja,” jelas Michelle.