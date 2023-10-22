Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kehebohan Start di Nomor Half Marathon dan 10 K pada Jakarta Marathon 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:19 WIB
Kehebohan Start di Nomor Half Marathon dan 10 K pada Jakarta Marathon 2023
Start nomor half dan 10 K di Jakarta Marathon 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

KEHEBOHAN start di nomor half marathon dan 10 K pada Jakarta Marathon 2023 akan dibahas di sini. Ajang balap lari jarak jauh itu telah dimulai pada Minggu (22/10/2023) pagi WIB.

Nomor full marathon telah lebih dulu berlomba sejak pukul 04.30 WIB tadi. Ada 200 pelari yang mengikuti nomor terjauh di Jakarta Marathon 2023, yaitu 42 km.

Jakarta Marathon 2023

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, start untuk nomor half marathon lebih heboh dari nomor sebelumnya. Sebab, para peserta lari 21 km itu jauh lebih banyak.

Terdapat 3000an pelari yang mengikuti nomor half marathon ini. Alhasil, kehebohan sangat terasa dirasakan begitu start pada pukul 05.45 WIB.

Para peserta sangat antusias untuk memulai perlombaan. Mereka berteriak berulang kali ketika pemandu mengajak mereka untuk menunjukkan semangat mereka.

Alunan musik yang berdegup kencang juga semakin menambah meriah suasana start. Para pelari pun melompat-lompat dan turut berjoget mengikuti irama musik sebelum balapan dimulai.

Hal yang sama terlihat di nomor 10 k. Ribuan pelari yang turun di nomor ini tak kalah heboh dengan nomor half marathon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/43/3147591/lps_monas_half_marathon_2025-OHBb_large.jpg
Perubahan Jalur LPS Half Marathon 2025 Dipuji Pelari Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/43/3097060/pelari-nasional-odekta-naibaho-ikut-ramaikan-semarang-10k-2024-ungkap-kunci-bisa-sabet-juara-1-WY2FcuJSG1.jpeg
Pelari Nasional Odekta Naibaho Ikut Ramaikan Semarang 10K 2024, Ungkap Kunci Bisa Sabet Juara 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/43/3089064/dihadiri-12-300-pelari-pertamina-eco-runfest-2024-sukses-digelar-of2C6DroKM.jpeg
Dihadiri 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/43/3074572/pentingnya-jaga-hidrasi-tubuh-bagi-pelari-maraton-4qX1UVSyJS.jpeg
Pentingnya Jaga Hidrasi Tubuh bagi Pelari Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/43/3019256/600-pelari-meriahkan-super-fun-run-5k-2024-semarang-TFoEfdYlpB.jpg
600 Pelari Meriahkan Super Fun Run 5K 2024 Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/43/3007672/road-to-maybank-marathon-2024-peserta-diperkenalkan-dengan-inisiatif-berkelanjutan-EWqNyGjTFY.jpg
Road to Maybank Marathon 2024, Peserta Diperkenalkan dengan Inisiatif Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement