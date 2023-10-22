Kehebohan Start di Nomor Half Marathon dan 10 K pada Jakarta Marathon 2023

KEHEBOHAN start di nomor half marathon dan 10 K pada Jakarta Marathon 2023 akan dibahas di sini. Ajang balap lari jarak jauh itu telah dimulai pada Minggu (22/10/2023) pagi WIB.

Nomor full marathon telah lebih dulu berlomba sejak pukul 04.30 WIB tadi. Ada 200 pelari yang mengikuti nomor terjauh di Jakarta Marathon 2023, yaitu 42 km.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, start untuk nomor half marathon lebih heboh dari nomor sebelumnya. Sebab, para peserta lari 21 km itu jauh lebih banyak.

Terdapat 3000an pelari yang mengikuti nomor half marathon ini. Alhasil, kehebohan sangat terasa dirasakan begitu start pada pukul 05.45 WIB.

Para peserta sangat antusias untuk memulai perlombaan. Mereka berteriak berulang kali ketika pemandu mengajak mereka untuk menunjukkan semangat mereka.

Alunan musik yang berdegup kencang juga semakin menambah meriah suasana start. Para pelari pun melompat-lompat dan turut berjoget mengikuti irama musik sebelum balapan dimulai.

Hal yang sama terlihat di nomor 10 k. Ribuan pelari yang turun di nomor ini tak kalah heboh dengan nomor half marathon.