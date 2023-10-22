Rasakan Kemenangan Perdana di MotoGP, Johann Zarco Merasa Lega

PHILLIP ISLAND – Pembalap Tim Pramac Ducati, Johann Zarco merasa lega usai meraih kemenangan perdananya di MotoGP. Keberhasilan Zarco finis di posisi pertama pada MotoGP Australia 2023 itu ternyata membuat dirinya seperti sukses mengangkat beban berat di pundaknya.

Perlu diketahui, Zarco merupakan juara dunia Moto2 2015 dan 2016 ketika dipromosikan ke MotoGP pada musim 2017 lalu bersama Tech3 Yamaha. Namun, sejak itu dia sama sekali belum pernah meraih kemenangan meski telah pindah ke beberapa tim, yakni Red Bull KTM, LCR Honda dan Avintia-Ducati hingga kemudian pindah ke Pramac Ducati pada musim 2020.

Namun, akhirnya penantian panjang Zarco berakhir dalam balapan utama MotoGP Australia 2023. Pada podium ke-20-nya di kelas utama, dia berhasil merebut kemenangan perdananya dalam balapan dramatis di Sirkuit Phillip Island.

Pembalap asal Prancis itu pun merasa sangat emosional mampu meraih kemenangan perdananya di MotoGP setelah melewati 120 balapan. Dia benar-benar tak percaya mampu melakukannya hingga terasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya.

“Ada banyak emosi di akhir hari ini. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa saya telah menang setelah melewati garis finis. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku,” kata Zarco dikutip dari Speedweek, Minggu (22/10/2023).

“Saya selalu tahu bahwa saya memiliki motor terbaik, namun saya tidak memiliki perasaan yang sempurna dengannya. MotoGP sangat kompetitif, semua pembalap sangat berdekatan, Anda harus memberikan yang terbaik di setiap lap. Namun itu sulit karena pada titik tertentu Anda harus memanfaatkan peluang yang tepat dan memiliki banyak kesabaran,” tambahnya.