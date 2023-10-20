Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dua Pebiliar Indonesia, Masih Berjuang Harumkan Indonesia di Predator Pro Biliar Series, Austria

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:24 WIB
Dua Pebiliar Indonesia, Masih Berjuang Harumkan Indonesia di Predator Pro Biliar Series, Austria
Aksi Silviana Lu di Predator Pro Billiard Series (Foto: Istimewa)
A
A
A

KLAGENFURT - Perjuangan dua pebiliar andalan Indonesia, Silviana Lu dan Derin Asaku Sitorus, dalam turnamen biliar dunia Predator Pro Billiard Series di Austria masih terus berlanjut.

Silviana Lu, yang berkompetisi di Women's World 10-Ball Championship, telah menampilkan permainan apik dengan berhasil mencapai babak 16 besar. Ia mengalahkan lawan-lawannya dari berbagai negara tanpa kekalahan.

Biliar

Pertandingan pertama atlet asal klub mantra tersebut melawan Monika Zabek asal Polandia yang berakhir dengan skor 7-3. Kemudian, ia juga mengalahkan atlet tuan rumah Austria, Jasmin Ouschan, dengan skor 7-4. Perjuangannya mencapai 16 besar semakin menegangkan saat ia berhasil mengalahkan pebiliar Australia, Hung Meng-Hsia, dengan skor tipis 7-6.

Pada babak 16 besar nanti, Silviana menghadapi Pia Filler asal Jerman pada Jumat, 20 Oktober 2023, pukul 14.00 waktu setempat, atau pukul 07.00 WIB.

Sementara itu, rekan satu klubnya, Derin, yang berpartisipasi di Junior World 10-Ball Championship, masih harus berjuang melalui Loser Side setelah kalah dalam pertandingan pertamanya melawan Hank Leinen asal Amerika Serikat dengan skor tipis 5-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement