Dua Pebiliar Indonesia, Masih Berjuang Harumkan Indonesia di Predator Pro Biliar Series, Austria

KLAGENFURT - Perjuangan dua pebiliar andalan Indonesia, Silviana Lu dan Derin Asaku Sitorus, dalam turnamen biliar dunia Predator Pro Billiard Series di Austria masih terus berlanjut.

Silviana Lu, yang berkompetisi di Women's World 10-Ball Championship, telah menampilkan permainan apik dengan berhasil mencapai babak 16 besar. Ia mengalahkan lawan-lawannya dari berbagai negara tanpa kekalahan.

Pertandingan pertama atlet asal klub mantra tersebut melawan Monika Zabek asal Polandia yang berakhir dengan skor 7-3. Kemudian, ia juga mengalahkan atlet tuan rumah Austria, Jasmin Ouschan, dengan skor 7-4. Perjuangannya mencapai 16 besar semakin menegangkan saat ia berhasil mengalahkan pebiliar Australia, Hung Meng-Hsia, dengan skor tipis 7-6.

Pada babak 16 besar nanti, Silviana menghadapi Pia Filler asal Jerman pada Jumat, 20 Oktober 2023, pukul 14.00 waktu setempat, atau pukul 07.00 WIB.

Sementara itu, rekan satu klubnya, Derin, yang berpartisipasi di Junior World 10-Ball Championship, masih harus berjuang melalui Loser Side setelah kalah dalam pertandingan pertamanya melawan Hank Leinen asal Amerika Serikat dengan skor tipis 5-6.