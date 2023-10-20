Skill Pukulan Cantik Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang Sukses Jadi Panutan Pebulu Tangkis Dunia

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan punya beragam skill yang dijadikan panutan para pebulu tangkis dunia (Foto: PBSI)

SKILL pukulan cantik Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang sukses jadi panutan pebulutangkis dunia akan diulas di sini.

Tidak bisa dipungkiri, pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan telah menjadi banyak panutan pebulutangkis dunia. Hal yang paling menonjol dari pasangan ini adalah sikap sportif dan kejujurannya saat bertanding dengan siapa pun.

Selain itu pasangan berjuluk The Daddies ini juga memiliki berbagai skill pukulan yang sangat ciamik. Tak jarang, skill-skill itu akan membuat penonton bergemuruh setiap kali dipertontonkan.

Oleh karena itu, berikut okezone rangkum deretan skill pukulan cantik Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang sukses jadi panutan pebulutangkis dunia.

1. Backhand silang cuek





Aksi memukau The Daddies yang pertama terlihat saat mereka berhadapan dengan pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae di babak quarter finals BWF World Championship 2023.

Pada momen itu, Mohammad Ahsan melakukan pengembalian bola yang sangat santai. Tanpa melihat shuttlecock, Ahsan melakukan pukulan backhand yang membuat Kang Min Hyuk kelabakan.

2. Ospek juniornya





Selanjutnya, ada aksi Mohammad Ahsan di babak perempatfinal Japan Open 2023. Pada pertandingan melawan juniornya itu, The Daddies tampak tertinggal poin cukup jauh dengan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di game pertama.

Tidak ingin memaksakan game pertama, Mohammad Ahsan tampak bermain santai. Pukulan-pukulan smash dari Far.Rian, dikembalikan oleh Ahsan dengan sangat santai, bahkan tanpa melompat atau bergeser posisi sedikitpun.