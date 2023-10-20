Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jengkelnya Gregoria Mariska Kalah dari Pusarla Sindhu di 16 Besar Denmark Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |03:15 WIB
Jengkelnya Gregoria Mariska Kalah dari Pusarla Sindhu di 16 Besar Denmark Open 2023
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

ODENSE – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, jengkel karena kalah dari wakil India, Pusarla V Sindhu, di 16 besar Denmark Open 2023. Dia kesal atas hasil yang didapat.

Menurut Gregoria, salah satu catatan terbesarnya ialah pada gim kedua dan ketiga. Dia merasa dalam dua gim tersebut seharusnya bisa tampil lebih baik lagi.

Gregoria Mariska Tunjung

"Jujur, sekarang saya masih kesal dengan diri saya sendiri. Apalagi di gim ketiga setelah interval," ungkap Gregoria seusai laga, dikutip Jumat (20/10/2023).

"Kenapa tidak cepat sadar ketika hilang 3-4 poin beruntun," lanjutnya.

"Catatan terbesar pastinya di gim kedua dan ketiga. Seharusnya pada saat-saat tertekan seperti itu, saya tidak boleh melakukan banyak kesalahan sendiri," kata atlet yang akrab disapa Jorji itu.

"Setelah interval gim ketiga, Sindhu terasa lebih menekan dan bermain taktis, sementara saya tidak memberikan tekanan yang lebih untuk dia," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement