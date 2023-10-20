Jengkelnya Gregoria Mariska Kalah dari Pusarla Sindhu di 16 Besar Denmark Open 2023

ODENSE – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, jengkel karena kalah dari wakil India, Pusarla V Sindhu, di 16 besar Denmark Open 2023. Dia kesal atas hasil yang didapat.

Menurut Gregoria, salah satu catatan terbesarnya ialah pada gim kedua dan ketiga. Dia merasa dalam dua gim tersebut seharusnya bisa tampil lebih baik lagi.

"Jujur, sekarang saya masih kesal dengan diri saya sendiri. Apalagi di gim ketiga setelah interval," ungkap Gregoria seusai laga, dikutip Jumat (20/10/2023).

"Kenapa tidak cepat sadar ketika hilang 3-4 poin beruntun," lanjutnya.

"Catatan terbesar pastinya di gim kedua dan ketiga. Seharusnya pada saat-saat tertekan seperti itu, saya tidak boleh melakukan banyak kesalahan sendiri," kata atlet yang akrab disapa Jorji itu.

"Setelah interval gim ketiga, Sindhu terasa lebih menekan dan bermain taktis, sementara saya tidak memberikan tekanan yang lebih untuk dia," tambahnya.