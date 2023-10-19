Hasil 16 Besar Denmark Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Aaron Chia/Soh Wooi Yik Usai Bertarung Rubber Game

HASIL 16 besar Denmark Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, harus menghentikan perjalanan ke 16 besar karena kalah dari wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berduel di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Kamis (19/10/2023) malam WIB, Ahsan/Hendra kalah usai bertarung rubber game dengan Aaron/Soh. Laga yang berlangsung 41 menit itu berakhir dengan skor 21-16, 5-21, dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra sejatinya membuka laga dengan apik. Mereka mampu unggul terlebih dahulu pada awal gim pertama dengan skor 3-0.

Ahsan/Hendra pun terus menjaga keunggulan itu hingga skor 11-3 pada interval gim pertama. Selepas rehat, pasangan berjuluk The Daddies itu sempat tertahan di poin ke-12 selama beberapa saat hingga skor menjadi 12-9. Namun, mereka mampu menjaga keunggulan dan kembali menjauh pada skor 17-11.

Keunggulan tersebut terus terjaga hingga akhir gim pertama. Ahsan/Hendra pun sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Sukses mencuri gim pertama, The Daddies itu justru terlihat kesulitan pada awal gim kedua. Ahsan/Hendra tak mampu mencuri poin sama sekali dan harus tertinggal dengan skor 0-17 terlebih dahulu.