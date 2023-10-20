Marc Marquez Hilang Kepercayaan Diri saat Mentas di Latihan Bebas MotoGP Australia 2023

BINTANG Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku hilang kepercayaan diri saat mentas di latihan bebas MotoGP Australia 2023. Hal itu yang membuat sang juara dunia MotoGP enam kali tersebut terjatuh di sesi latihan bebas 1 (FP1) maupun di sesi latihan (Practice) MotoGP Australia 2023.

Seperti diketahui, hari pertama MotoGP Australia 2023 di Sirkuit Phillip Island, Australia telah rampung digelar pada Jumat 20 Oktober 2023 pagi-siang WIB. Namun, kedua sesi latihan tersebut tampaknya tidak bersahabat dengan Marc Marquez.

The Baby Alien –julukan Marc Marquez- harus puas finis di posisi ke-12 pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Australia 2023. Awalnya, Marc Marquez tampil apik setelah FP1 menyisakan 39 menit dan mencatatkan waktu 1 menit 31,193 detik.

Sayangnya, rider 30 tahun itu harus terjatuh di atas lintasan saat melakukan putaran pada tikungan 10 Sirkuit Phillip Island. Kemudian pada sesi latihan, Marc Marquez lagi-lagi terjatuh dan harus mengakhirinya di posisi 16.

Alhasil, Marc Marquez dipastikan harus melalui kualifikasi 1 terlebih dahulu alias tidak lolos ke kualifikasi 2. Hari pertama MotoGP Australia 2023 ini memang tidak mudah bagi The Baby Alien. Lantas, apa yang menyebabkan pembalap Spanyol itu tampil mengecewakan hari ini?

Juara dunia MotoGP enam kali itu menyatakan bahwa dirinya hilang kepercayaan diri saat mentas di latihan bebas 1 MotoGP Australia 2023. Hal itu yang membuat Marc Marquez tak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga terjatuh.

“Saya tidak memiliki kepercayaan diri dan kecelakaan awal itu, terutama di FP1, tidak membantu,” kata Marc Marquez, dikutip dari Motorcyclesports, Jumat (20/10/2023).