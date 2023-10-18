Resmi Dibuka, National Gymnastics Championship 2023 Perebutkan 110 Tiket Kualifikasi PON 2024

KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Gymnastics 2023 resmi dibuka Rabu (18/10) di GOR Senam Nusantara, Surabaya, Jawa Timur. Kejuaraan bertajuk National Gymnastics Championship yang akan diselenggarakan sampai Kamis (19/10) memperebutkan 110 tiket kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumatra Utara.

Ketua Panitia National Gymnastic Championship 2023 Sri Sundari Kencana Ayu mengatakan total 19 provinsi ikut berpartisipasi di single event nasional bergengsi ini.

Itu terdiri disiplin artistik putra yang diikuti 58 atlet dari 16 provinsi. Lalu artistik putri dengan 40 atlet dari 13 provinsi. Kemudian disiplin ritmik diikuti 30 atlet dari 12 provinsi, serta aerobik dengan 30 atlet dari 13 provinsi.

Mereka akan bertanding di tiga tempat yaitu GOR Senam Nusantara, Gedung Futsal UNESA dan Gedung Basket UNESA, Surabaya. "Venue GOR Senam Nusantara untuk artistik, lalu di UNESA untuk aerobik dan ritmik," kata Sary, sapaan karib Sri Sundari.

Kejurnas dibuka langsung oleh Ketua PB Persani Ita Yuliati. Usai pembukaan, Ita mengatakan event National Gymnastics Championship sangat penting. Sebab, ajang ini dapat dimanfaatkan para atlet setiap daerah bisa mengukur kemampuan.

Sebagai informasi, ajang ini sekaligus memperebutkan 110 tiket tampil di PON Aceh-Sumatera Utara. Dengan rincian, 56 tiket untuk artistik putra dan putri, 26 kuota untuk ritmik putri, dan 28 tiket untuk aerobik.

"Melalui kejurnas ini, kita dapat melihat kompetensi yang ada di setiap provinsi. Saya yakin atlet yang datang adalah atlet-atlet pilihan dari setiap daerah," kata Ita .

Tidak hanya itu, Ita mengatakan jika National Gymnastic Championship 2023 juga bisa jadi ajang mencari bibit-bibit atlet baru. Apalagi, PB Persani berencana untuk menjadi tuan rumah World Championship pada 2025 mendatang,

"Saya sampaikan juga, Insyaallah di tahun 2025 Indonesia menjadi tuan rumah World Championship di Jakarta dan ini merupakan satu kehormatan bagi Indonesia. Kami akan bekerja keras untuk mendapat penunjukan dari International Gymnastic," kata Ita.