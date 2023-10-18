Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Dibuka, National Gymnastics Championship 2023 Perebutkan 110 Tiket Kualifikasi PON 2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:10 WIB
Resmi Dibuka, National Gymnastics Championship 2023 Perebutkan 110 Tiket Kualifikasi PON 2024
Kejurnas Gymnastics 2023 resmi digelar (Foto: Istimewa)
A
A
A

KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Gymnastics 2023 resmi dibuka Rabu (18/10) di GOR Senam Nusantara, Surabaya, Jawa Timur. Kejuaraan bertajuk National Gymnastics Championship yang akan diselenggarakan sampai Kamis (19/10) memperebutkan 110 tiket kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumatra Utara.

Ketua Panitia National Gymnastic Championship 2023 Sri Sundari Kencana Ayu mengatakan total 19 provinsi ikut berpartisipasi di single event nasional bergengsi ini.

Kejurnas Gymnastics

Itu terdiri disiplin artistik putra yang diikuti 58 atlet dari 16 provinsi. Lalu artistik putri dengan 40 atlet dari 13 provinsi. Kemudian disiplin ritmik diikuti 30 atlet dari 12 provinsi, serta aerobik dengan 30 atlet dari 13 provinsi.

Mereka akan bertanding di tiga tempat yaitu GOR Senam Nusantara, Gedung Futsal UNESA dan Gedung Basket UNESA, Surabaya. "Venue GOR Senam Nusantara untuk artistik, lalu di UNESA untuk aerobik dan ritmik," kata Sary, sapaan karib Sri Sundari.

Kejurnas dibuka langsung oleh Ketua PB Persani Ita Yuliati. Usai pembukaan, Ita mengatakan event National Gymnastics Championship sangat penting. Sebab, ajang ini dapat dimanfaatkan para atlet setiap daerah bisa mengukur kemampuan.

Sebagai informasi, ajang ini sekaligus memperebutkan 110 tiket tampil di PON Aceh-Sumatera Utara. Dengan rincian, 56 tiket untuk artistik putra dan putri, 26 kuota untuk ritmik putri, dan 28 tiket untuk aerobik.

"Melalui kejurnas ini, kita dapat melihat kompetensi yang ada di setiap provinsi. Saya yakin atlet yang datang adalah atlet-atlet pilihan dari setiap daerah," kata Ita .

Tidak hanya itu, Ita mengatakan jika National Gymnastic Championship 2023 juga bisa jadi ajang mencari bibit-bibit atlet baru. Apalagi, PB Persani berencana untuk menjadi tuan rumah World Championship pada 2025 mendatang,

"Saya sampaikan juga, Insyaallah di tahun 2025 Indonesia menjadi tuan rumah World Championship di Jakarta dan ini merupakan satu kehormatan bagi Indonesia. Kami akan bekerja keras untuk mendapat penunjukan dari International Gymnastic," kata Ita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement