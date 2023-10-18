Advertisement
SPORT LAIN

Usung Misi Balas Dendam, Alexander Volkanovski Pede Menang KO atas Islam Makhachev

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |00:02 WIB
Usung Misi Balas Dendam, Alexander Volkanovski <i>Pede</i> Menang KO atas Islam Makhachev
Alexander Volkanovski bertekad menang KO atas Islam Makhachev (Foto: UFC)
A
A
A

SYDNEY – Alexander Volkanovski ingin membalaskan dendamnya atas Islam Makhachev dalam pertarungan kedua tahun ini di UFC 294 pada akhir Oktober mendatang. Ia percaya diri kali ini bakal memukul KO sang juara kelas ringan UFC.

Pada Februari 2023 di UFC 284, Volkanovski untuk kali pertama bertarung dengan Makhachev. Ia berhasil membuat petarung asal Rusia itu kerepotan hingga ronde terakhir dan dinilai layak untuk menjadi pemenang serta memegang gelar juara dua divisi.

Alexander Volkanovski vs Islam Makhachev

Akan tetapi, ternyata para juri tidak berpendapat seperti itu. Mereka justru memberi Makhachev kemenangan mutlak lewat keputusan bulat yang dinilai banyak orang patut untuk dipertanyakan.

Delapan bulan berselang, Volkanovski memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan itu sebagai penantang dalam Pertarungan Terbaik Tahun Ini di UFC 294. Ia enggan membiarkan para juri terlibat dalam keputusan kemenangan lagi.

Petarung berpaspor Australia itu ingin mengalahkan Makhachev sebelum ronde kelima berakhir. Ia percaya diri mampu memukul KO lawannya itu kali ini.

“Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Jelas, saya ingin pergi ke sana dan menyakitinya. Saya akan mencoba memastikannya tidak berlangsung lima ronde. Saya ingin menyelesaikannya lebih awal,” kata Volkanovski dilansir dari LowkickMMA, Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
