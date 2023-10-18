Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024, Gresini Racing Tak Terima Dibilang Hoki Semata

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:00 WIB
Rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024, Gresini Racing Tak Terima Dibilang Hoki Semata
Marc Marquez kala mentas di MotoGP Mandalika 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PHILLIP ISLAND – Kepala Tim Gresini Ducati, Nadia Padovani, tak terima timnya dibilang hoki semata dalam merekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Dia menegaskan ada banyak alasan mengapa Marquez mau bergabung dengan Gresini, meski hanya tim satelit.

Padovani sadar ada banyak orang yang menilai Gresini hanya beruntung bisa mendapatkan Marc Marquez. Pasalnya, Marc Marquez diketahui hanya ingin pindah ke tim lain setelah Honda tak mampu bersaing lagi dalam beberapa musim terakhir.

Marc Marquez

Namun, Nadia Padovani menilai keberuntungan itu didapat karena timnya punya hasil kerja yang apik. Hasil itu sudah dibuktikan dalam beberapa musim terakhir di MotoGP.

“Ada orang yang bisa mengatakan bahwa kami beruntung (mendapat Marc), tapi bukan itu masalahnya. Anda juga harus mencari keberuntungan, dan jika Anda menunjukkan bahwa Anda tahu cara bekerja dengan baik, serius, Anda akan mendapatkan hasil,” ujar Padovani, dilansir dari Motosan, Rabu (18/10/2023).

“Kami adalah keluarga dan kami sangat memanjakan pembalap kami, profesionalisme juga ada dalam hal-hal kecil ini,” lanjutnya.

Padovani pun tak memungkiri bahwa keberadaan Alex Marquez di timnya mungkin berpengaruh dalam keputusan Marc Marquez untuk bergabung. Namun, dia memastikan bahwa dirinya tak mengutus sang adik untuk berbicara khusus agar merayu sang kakak merapat ke Gresini.

“Kami juga membuat beberapa keputusan yang tepat, seperti merekrut saudaranya, Álex. Namun saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak akan pernah membiarkan diri saya memintanya berbicara dengan Marc, dengan cara yang paling mutlak,” jelas Padovani.

“Jelas bahwa ada hubungan langsung dengan Álex dan mungkin saja mereka membicarakannya di antara saudara laki-laki,” lanjut istri dari almarhum pendiri Gresini Racing, Fausto Gresini, itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement