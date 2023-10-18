Rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024, Gresini Racing Tak Terima Dibilang Hoki Semata

PHILLIP ISLAND – Kepala Tim Gresini Ducati, Nadia Padovani, tak terima timnya dibilang hoki semata dalam merekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Dia menegaskan ada banyak alasan mengapa Marquez mau bergabung dengan Gresini, meski hanya tim satelit.

Padovani sadar ada banyak orang yang menilai Gresini hanya beruntung bisa mendapatkan Marc Marquez. Pasalnya, Marc Marquez diketahui hanya ingin pindah ke tim lain setelah Honda tak mampu bersaing lagi dalam beberapa musim terakhir.

Namun, Nadia Padovani menilai keberuntungan itu didapat karena timnya punya hasil kerja yang apik. Hasil itu sudah dibuktikan dalam beberapa musim terakhir di MotoGP.

“Ada orang yang bisa mengatakan bahwa kami beruntung (mendapat Marc), tapi bukan itu masalahnya. Anda juga harus mencari keberuntungan, dan jika Anda menunjukkan bahwa Anda tahu cara bekerja dengan baik, serius, Anda akan mendapatkan hasil,” ujar Padovani, dilansir dari Motosan, Rabu (18/10/2023).

“Kami adalah keluarga dan kami sangat memanjakan pembalap kami, profesionalisme juga ada dalam hal-hal kecil ini,” lanjutnya.

Padovani pun tak memungkiri bahwa keberadaan Alex Marquez di timnya mungkin berpengaruh dalam keputusan Marc Marquez untuk bergabung. Namun, dia memastikan bahwa dirinya tak mengutus sang adik untuk berbicara khusus agar merayu sang kakak merapat ke Gresini.

“Kami juga membuat beberapa keputusan yang tepat, seperti merekrut saudaranya, Álex. Namun saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak akan pernah membiarkan diri saya memintanya berbicara dengan Marc, dengan cara yang paling mutlak,” jelas Padovani.

“Jelas bahwa ada hubungan langsung dengan Álex dan mungkin saja mereka membicarakannya di antara saudara laki-laki,” lanjut istri dari almarhum pendiri Gresini Racing, Fausto Gresini, itu.