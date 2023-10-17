2 Makanan Khas Indonesia Favorit Marc Marquez, Nomor 1 Nasi Goreng

Marc Marquez punya makanan favorit di Indonesia (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

DUA makanan khas Indonesia favorit Marc Marquez menarik untuk dibahas. Pembalap tim Repsol Honda itu cukup rajin menyambangi Indonesia bahkan sebelum Tanah Air menggelar balapan di Mandalika pada 2022.

Di beberapa momen kedatangannya ke Indonesia, ternyata Marquez memiliki makanan favorit yang sangat disukai. Lantas, apa saja makanan khas Indonesia favoritnya? Berikut ulasannya.

2. Nasi Kotak

Pada MotoGP Mandalika 2022, Marquez sempat viral dan bikin heboh para penggemarnya di Indonesia. Sebab, ia tersorot tengah menyantap hidangan nasi kotak dengan lahap.

Awalnya, ada yang menganggap aksi itu terjadi Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ternyata, hal itu dilakukan saat istirahat di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal.