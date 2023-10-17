10 Fakta Wearpack Pembalap MotoGP, Nomor 1 Sangat Berat

DERETAN fakta wearpack yang dikenakan pembalap MotoGP menarik untuk diulas. Pasalnya, pakaian yang digunakan selama balapan ini memiliki fungsi yang sangat penting.

Wearpack atau yang dikenal juga dengan istilah racing suit ini berfungsi untuk melindungi pembalap selama mereka balapan.

Jika dilihat sekilas, wearpack akan tampak seperti pakaian astronot. Namun sebenarnya itu sudah didesain sedemikian rupa agar pembalap nyaman melakoni balapan di berbagai cuaca dan aman ketika mengalami insiden yang tidak mengenakan.

Melansir berbagai sumber, Selasa (17/10/2023) berikut adalah 10 fakta wearpack pembalap MotoGP.

10. Terbuat dari bahan khusus

Wearpack atau racing suit umumnya dibuat dengan menggunakan bahan khusus. Paling umum, wearpack pembalap MotoGP dibuat dengan menggunakan kulit kanguru. Hal ini karena kulit kangguru lebih kuat terhadap gesekan sehingga baik untuk pembalap MotoGP.

9. Handmade

Dalam proses pembuatannya, wearpack pembalap MotoGP dibuat secara handmade sesuai dengan ukuran tubuh pembalap. Dengan begitu, semua bahan dan pelindung dapat dibuat dengan presisi alias tidak terlalu ketat ataupun longgar.

8. Proses produksi yang super ketat

Meski dibuat secara handmade, namun proses produksi racing suit sangat ketat. Semua aspek harus super presisi untuk mengoptimalkan kenyamanan pembalap agar saat balapan tidak kesulitan.