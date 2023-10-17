Pujian Setinggi Langit Dorna Sports untuk MotoGP Mandalika 2023

DORNA Sports memberikan pujian setinggi langit untuk MotoGP Mandalika 2023. Pemegang hak komersial MotoGP itu menilai gelaran Grand Prix Mandalika 2023 yang telah rampung digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada 13-15 Oktober 2023 itu sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pujian tersebut diungkapkan oleh Chief Sporting Officer Dorna Sports, Carlos Ezpeleta. Ia mengapresiasi perubahan yang terjadi di Sirkuit Mandalika dan membandingkan dengan tahun lalu pada MotoGP Mandalika 2022 yang saat itu dinilai masih banyak tantangan menyangkut trek hingga infrastruktur.

“Tahun pertama sebuah event selalu sangat menantang, apalagi saat pertama kali kami memasuki sirkuit baru. Tapi, tahun lalu sangat sukses,” kata Carlos Ezpeleta, mengutip dari laman resmi Pertamina, Selasa (17/10/2023).

“Dan tahun (2023) ini, dengan perbaikan yang kami lakukan pada aspal dan persiapan, juga seiring dengan perluasan wilayah sekitar dengan lebih banyak jalan dan lebih banyak hotel, dengan semua pengalaman tim lokal, menjadi lebih mudah dan akan meningkat setiap tahunnya. Tahun ini jauh lebih mudah pastinya," imbuhnya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Makna Tersembunyi Selebrasi Francesco Bagnaia Usai Menang di MotoGP Mandalika 2023

Lebih lanjut, Carlos Ezpeleta juga menilai logistik pada MotoGP Mandalika 2023 jauh lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Ia mengatakan Dorna memiliki komitmen yang signifikan terhadap keberlanjutan ESG Advanced dan MotoGP akan lebih baik untuk tahun-tahun ke depannya.

“Niat kami setiap tahun adalah menjadi lebih baik, mengadakan ajang yang lebih baik. Kami berbicara dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk memiliki jejak yang lebih besar di MotoGP sepanjang tahun ini juga,” jelas Carlos Ezpeleta.