HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Terjatuh di MotoGP Mandalika 2023, Marco Bezzecchi: Dia Akan Bangkit

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |02:01 WIB
Jorge Martin Terjatuh di MotoGP Mandalika 2023, Marco Bezzecchi: Dia Akan Bangkit
Jorge Martin terjatuh usai memimpin jauh di MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

LOMBOK - Jorge Martin (Pramac Ducati) menelan pil pahit usai gagal finis karena mengalami insiden di MotoGP Mandalika 2023. Kendati demikian, Marco Bezzecchi (Mooney VR46), percaya bahwa Martin bisa bangkit di seri berikutnya.

Martin sejatinya mampu tampil cepat dan gemilang sejak awal dimulainya balapan utama MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (15/10/2023) siang WIB. Namun, tiba-tiba motornya terpeleset dan dia terseret keluar lintasan.

"Saya yakin, Martin akan bangkit lagi (di seri berikutnya) dan saya juga berharap bisa tampil di Phillip Island nanti," kata Bezzecchi dilansir dari Crash, Senin (16/10/2023).

Jatuhnya Martin membuat Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) kembali mencuri posisi pertama di klasemen sementara MotoGP 2023. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- berhasil finis terdepan setelah Martin terjatuh.

"Saat saya melihat Martin terjatuh, sejujurnya saya tidak tahu kalau Pecco sudah berada di barisan terdepan. Akan tetapi, setelah beberapa putaran, saya melihat di layar kalau Pecco ternyata sudah memimpin," ucap Bezzecchi.

"Saya tahu dia akan memenangi balapan itu karena dia sangat handal dalam situasi seperti itu," lanjutnya.

