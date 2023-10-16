Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang BWF Main Badminton Seumur Hidup, Nomor 1 Gara-Gara Match Fixing

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |04:35 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang BWF Main Badminton Seumur Hidup, Nomor 1 Gara-Gara Match Fixing
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang BWF Main Badminton Seumur Hidup. (Foto: BWF)
TERDAPAT 3 pebulu tangkis Indonesia yang dilarang BWF main badminton seumur hidup. Ya, ada sejumlah atlet Tanah Air yang terkena hukuman dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Tentunya hukuman itu diberikan karena sang atlet telah melakukan pelanggaran keras, yakni terlibat dalam pengaturan skor. Karena pelanggaran itu, ketiga pebulu tangkis itu dilarang oleh BWF untuk bermain di kompetisi bulu tangkis.

Jelas perbuatan pengaturan skor itu mencoreng bulu tangkis Indonesia. Sebab tak dapat dipungkiri, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil atlet bulu tangkis terbaik di dunia.

Akan tetapi, karena perbuatan segelintir orang, citra baik Indonesia terharap bulu tangkis pun sempat tercoreng. Lantas penasaran siapa saja mereka yang membuat bulu tangkis Tanah Air tercoreng?

Ilustrasi bulu tangkis

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang BWF Main Badminton Seumur Hidup:

3. Hendra Tandjaya

Hendra Tandjaya diketahui terlibat dalam 10 pertandingan yang di match fixing (pengaturan skor). Ia memanipulasi secara langsung dan bahkan ikut menfasilitasi perbuatan buruk tersebut.

Halaman:
1 2
