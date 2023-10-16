Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Erick Thohir Yakin MotoGP Mandalika 2023 Beri Dampak Ekonomi Lebih Dibandingkan 2022

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |11:03 WIB
Erick Thohir Yakin MotoGP Mandalika 2023 Beri Dampak Ekonomi Lebih Dibandingkan 2022
Menteri BUMN Erick Thohir yakin MotoGP Mandalika 2023 beri efek lebih (Foto: Dok. Erick Thohir)
LOMBOK - Menteri BUMN, Erick Thohir, percaya gelaran MotoGP Mandalika 2023 akan memberikan dampak ekonomi yang baik. Ia yakin dampak ekonomi yang dihasilkan, meningkat dibandingkan pada MotoGP Mandalika 2022.

Sebagaimana diketahui, ini menjadi tahun kedua Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), melangsungkan seri MotoGP. Ajang balap motor dunia itu untuk pertama kalinya digelar di Mandalika pada 2022.

MotoGP Mandalika 2023

Tahun ini, diketahui jumlah penonton mencapai 102.929 orang dalam kurun waktu tiga hari pada 13-15 Oktober 2023. Jumlah tersebut lebih banyak dari gelaran tahun lalu dengan penonton sebanyak 102.801.

"Pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur telah dilakukan dengan sangat matang oleh BUMN yang terlibat sehingga penyelenggaraan MotoGP kali ini jauh lebih baik. Saya optimistis MotoGP Mandalika 2023 akan memberikan multiplier effect yang lebih luas," jelas Erick, Senin (16/10/2023).

"Jika tahun lalu dampak ekonomi nasional mencapai Rp3,57 Triliun dari Nusa Tenggara Barat, lalu Rp300 Miliar dari Jakarta, dan Rp626,3 Miliar di beberapa wilayah lain, maka seharusnya jumlah meningkat tahun ini," tegas pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

Erick menyambut positif kolaborasi dan sinergi yang dilakukan perusahaan BUMN, seperti Injourney, ITDC, Pertamina, dan BUMN pendukung lainnya. Sinergi itu membantu mewujudkan gelaran MotoGP Mandalika 2023 yang berjalan dengan baik.

