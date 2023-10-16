Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Naik Podium MotoGP Mandalika 2023 dengan Kostum Batman, Maverick Vinales: Senggol Dong Bosque

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |01:03 WIB
Naik Podium MotoGP Mandalika 2023 dengan Kostum Batman, Maverick Vinales: Senggol Dong Bosque
Maverick Vinales finis kedua di MotoGP Mandalika 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOMBOK - Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, menaiki podium MotoGP Mandalika 2023 dengan mengenakan kostum batman. Dia juga mengunggah momen tersebut di media sosialnya dengan tulisan yang lucu.

Vinales lagi-lagi mencuri perhatian penggemar ajang balap motor dunia tanah air dengan kelakuan dan kata-katanya yang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Kini, dirinya tampil nyentrik dengan kostum batman di atas podium dan mengunggahnya dengan kalimat unik.

"Selamat sore Indonesia. Podium. Minimal maksimal balapan di Mandalika! Senggol dong bosque," tulis Vinales di akun Instagram pribadinya @maverick12official, Minggu (15/10/2023).

"Sampai jumpa di #IndonesianGP tahun depan," tutupnya.

Kalimat 'senggol dong bosque' sendiri merupakan bahasa gaul yang kerap diucapkan anak zaman sekarang di dunia maya. Sejak tiba di Indonesia, Vinales beberapa kali melontarkan kata-kata yang sedang viral di Indonesia.

Halaman:
1 2
