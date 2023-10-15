Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Terjatuh di MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin Pastikan Belum Nyerah Kejar Gelar Juara Dunia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |22:44 WIB
Meski Terjatuh di MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin Pastikan Belum Nyerah Kejar Gelar Juara Dunia
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
LOMBOK - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin memastikan dirinya belum menyerah kejar gelar juara dunia MotoGP 2023 meski baru saja kehilangan poin penting di seri Indonesia. Martin akan berusaha di lima seri balapan tersisa di musim ini.

Ya, Martin gagal membawa pulang poin dari race utama MotoGP Mandalika 2023 usai terjatuh di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (15/10/2023) sore WIB. Padahal Martin sedang memimpin balapan, tapi akibat terjatuh ia pun kehilangan tempat di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Menariknya, kejadian sial itu tak membuat mental Martin hancur. Meski sedih dan sangat sakit hati, Martin akan berusaha bangkit dan memenangkan sisa balapan di MotoGP 2023.

"Terkadang kita menang dan hari ini kita belajar! Tenang saja, saya akan lebih baik lagi besok," tulis Martin dalam unggahan di Instagram pribadinya @89jorgemartin, Minggu (15/10/2023).

Fakta menarik soal Jorge Martin

"Terjatuh saat unggul tiga detik menyakitkan, tetapi saya tidak akan menyerah," lanjutnya.

Masih percaya diri seusai memenangi sprint race MotoGP Indonesia 2023 yang digelar pada Sabtu (14/10/2023) kemarin, Martin kembali menunjukkan penampilan gemilang hari ini. Memulai balapan dari posisi ke-6, dia langsung melesat ke posisi pertama saat balapan baru dimulai.

