Meski Terjatuh di MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin Pastikan Belum Nyerah Kejar Gelar Juara Dunia

LOMBOK - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin memastikan dirinya belum menyerah kejar gelar juara dunia MotoGP 2023 meski baru saja kehilangan poin penting di seri Indonesia. Martin akan berusaha di lima seri balapan tersisa di musim ini.

Ya, Martin gagal membawa pulang poin dari race utama MotoGP Mandalika 2023 usai terjatuh di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (15/10/2023) sore WIB. Padahal Martin sedang memimpin balapan, tapi akibat terjatuh ia pun kehilangan tempat di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Menariknya, kejadian sial itu tak membuat mental Martin hancur. Meski sedih dan sangat sakit hati, Martin akan berusaha bangkit dan memenangkan sisa balapan di MotoGP 2023.

"Terkadang kita menang dan hari ini kita belajar! Tenang saja, saya akan lebih baik lagi besok," tulis Martin dalam unggahan di Instagram pribadinya @89jorgemartin, Minggu (15/10/2023).

"Terjatuh saat unggul tiga detik menyakitkan, tetapi saya tidak akan menyerah," lanjutnya.

Masih percaya diri seusai memenangi sprint race MotoGP Indonesia 2023 yang digelar pada Sabtu (14/10/2023) kemarin, Martin kembali menunjukkan penampilan gemilang hari ini. Memulai balapan dari posisi ke-6, dia langsung melesat ke posisi pertama saat balapan baru dimulai.