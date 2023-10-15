Jorge Martin Terpukau dengan 2 Murid Valentino Rossi di MotoGP Mandalika 2023: Itu Luar Biasa!

LOMBOK – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, terpukau dengan aksi 2 murid Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi dan Luca Marini, di MotoGP Mandalika 2023. Sebab, Marco Bezzecchi dan Luca Marini tampil begitu luar biasa di tengah balapan yang sangat menguras kondisi fisik di MotoGP Mandalika 2023.

Sebagaimana diketahui, Bezzecchi dan Marini turut serta di sprint race MotoGP Mandalika 2023 dengan kondisi yang tidak fit 100 persen. Kendati demikian, keduanya mampu tampil apik dan berhasil naik podium.

Dalam sesi sprint race yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Luca Marini finis di posisi kedua, sementara Bezzecchi di urutan kedua. Jorge Martin sendiri keluar sebagai pemenang.

"Fisik yang diperlukan sangatlah sulit, apa yang dilakukan Bezzecchi daan Marini terlihat luar biasa di lintasan ini dengan cedera yang dialami keduanya," kata Martin, dilansir dari Motosan, Minggu (15/10/2023).

"Pada akhirnya saya mampu melakukan yang terbaik yang kami bisa dan berharap untuk bisa bersaing untuk kemenangan besok," lanjutnya.