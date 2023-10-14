Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hubungan Panas Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan Jadi Sorotan BL, Pertanda Bakal Dipecah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |09:38 WIB
Hubungan Panas Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan Jadi Sorotan BL, Pertanda Bakal Dipecah?
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan mengalami masalah (Foto: PBSI)
A
A
A

HUBUNGAN panas Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan jadi sorotan Badminton Lovers (BL). Lantas, apakah kondisi ini menjadi sebuah pertanda bahwa duet Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan bakal dipecah?

Seperti diketahui, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan baru saja tersingkir di perempatfinal Arctic Open 2023. Bermain di Vantaa Energia Arena, Jumat (13/10/2023), Pramudya/Yeremia kalah dua gim langsung 20-22, 18-21 dari Man Wei Chong/Tee Kai Wun.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Padahal, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan sejatinya merupakan pemain unggulan. Namun, pasangan berjuluk Prayer itu harus gagal ke semifinal usai tumbang di perempatfinal dengan mengecewakan karena komunikasi yang buruk di antara keduanya.

Seperti video yang diunggah akun TikTok @badminton4556, terlihat Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan tidak saling berkomunikasi di lapangan. Bahkan hingga akhir laga, mereka saling berdiam tanpa kata.

Pramudya nampak bersikap cuek terhadap Yeremia. Bahkan, ia langsung meninggalkan lapangan lebih dulu dan meninggalkan partner duetnya itu. Hubungan panas keduanya langsung membuat badminton lovers bertanya-tanya.

"Apakah semuanya baik-baik saja Prayer?," tulis keterangan akun TikTok @badminton4556, dikutip Sabtu (14/10/2023).

"Pram lu kenapa sih?," timpal akun @maulanaahmad951.

"Gak tega seh liat Yere ,ikut nyesek, peluk jauh Yere," sahut @MadeBL.

"Yere, sabarmu belajar dr Kosinyo ya? Tapi Pram, Kevin ttp respect sama Kosin loh sebadmood apapun dia," tukas @Author Michiko.

Hingga artikel ini dibuat, belum diketahui masalah apa yang dialami oleh Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan hingga membuat hubungan mereka memanas. Yang jelas, keduanya saling diam-diaman saja di lapangan dan tanpa saling tos-tosan sejak babak pertama.

