Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wejangan Legenda Bulu Tangkis Indonesia Christian Hadinata untuk Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Baru Terdepak dari Peringkat 1 Dunia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |03:33 WIB
Wejangan Legenda Bulu Tangkis Indonesia Christian Hadinata untuk Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Baru Terdepak dari Peringkat 1 Dunia
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, memberi wejangan kepada ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Aridanto, usai baru saja terdepak dari peringkat 1 dunia. Dia melihat sisi positif dari penurunan tersebut.

Christian Hadinata berharap dengan kejadian terdepak dari peringkat 1 dunia, Fajar/Rian bisa tampil lebih rileks dan normal lagi. Mengingat, beban di peringkat satu cukup berat. Namun, Christian juga tidak ingin peringkat Fajar/Rian justru semakin terpuruk.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Setidaknya, Christian Hadianata berharap Fajar/Rian bisa siap kembali merebut takhta nomor 1 dunia mereka. Christian yakin turunnya peringkat Fajri -julukan Fajar/Rian- tidak lepas karena faktor nonteknis dan tekanan.

"Enggak tahu ya, pikirannya Fajri itu, sampai saya kepikirannya ini Fajri jangan-jangan beratnya mempertahankan ranking satu. Saya jangan ranking satu saja, nanti kalah, kalah, kalah, turun sekarang kan," ujar Christian Hadinata di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement