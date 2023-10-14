Wejangan Legenda Bulu Tangkis Indonesia Christian Hadinata untuk Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Baru Terdepak dari Peringkat 1 Dunia

JAKARTA – Legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, memberi wejangan kepada ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Aridanto, usai baru saja terdepak dari peringkat 1 dunia. Dia melihat sisi positif dari penurunan tersebut.

Christian Hadinata berharap dengan kejadian terdepak dari peringkat 1 dunia, Fajar/Rian bisa tampil lebih rileks dan normal lagi. Mengingat, beban di peringkat satu cukup berat. Namun, Christian juga tidak ingin peringkat Fajar/Rian justru semakin terpuruk.

Setidaknya, Christian Hadianata berharap Fajar/Rian bisa siap kembali merebut takhta nomor 1 dunia mereka. Christian yakin turunnya peringkat Fajri -julukan Fajar/Rian- tidak lepas karena faktor nonteknis dan tekanan.

"Enggak tahu ya, pikirannya Fajri itu, sampai saya kepikirannya ini Fajri jangan-jangan beratnya mempertahankan ranking satu. Saya jangan ranking satu saja, nanti kalah, kalah, kalah, turun sekarang kan," ujar Christian Hadinata di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2023.