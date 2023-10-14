Spesial, Enea Bastianini Pakai Helm Desain Batik di MotoGP Mandalika 2023!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini, menyiapkan helm spesial untuk mentas di MotoGP Mandalika 2023. Dia akan menggunakan helm desain batik pada balapan utama MotoGP Mandalika 2023.

Helm tersebut sudah dipamerkan oleh Bastianini sebelum balapan sprint race MotoGP Mandalika 2023. Sprint race sendiri telah rampung digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (14/10/2023) siang WIB.

“Desain spesial untuk akhir pekan spesial di Indonesia!” tulis akun Instagram resmi Ducati (@ducaticorse), dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Melansir dari akun tersebut, helm bermotif batik itu berwarna dasar biru dan merah marun. Sementara itu, motif batik yang ditampilkan berkelir keemasan dan menutupi seluruh bagian helm. Tak lupa, logo sponsor juga disematkan pada helm spesial itu.

“Helm yang bagus untuk balapan yang hebat,” tulis salah satu penggemar Bastianini.

“Mantap batik Indonesia. Terima kasih Ducati,” tulis yang lainnya.