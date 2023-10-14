Advertisement
Hasil Kualifikasi Moto2 Mandalika 2023: Pembalap Pertamina Mandalika Ke-13, Aron Canet Tercepat

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |13:50 WIB
HASIL kualifikasi Moto2 Mandalika 2023 akan dibahas di sini. Aron Canet dari Pons Wegow Los40 menjadi yang tercepat di Sirkuit Mandalika pada Sabtu (14/10/2023) siang WIB.

Canet menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 47,100 detik. Dia hanya unggul 0,003 dari Manuel Gonzalez yang membalap untuk tim Valentino Rossi, Correos Prepago Yamaha VR46.

Bo Bendsneyder

Bo Bendsneyder, di sisi lain, yang membalap untuk Pertamina Mandalika SAG, hanya berada di posisi ke-13. Dia mengukir catatan waktu 1 menit 34,604 detik.

Dia terlebih dahulu melewati sesi kualifikasi 1 (Q1) di posisi keempat. Dia mencatatkan waktu 1 menit 34,685 detik di sesi tersebut.

Posisi ketiga diissi oleh Filip Salac (QJMOTOR Gresini Moto2). Dia mencatatkan waktu 1 menit 34,174 detik.

Sementara itu, posisi keempat ditempati pembalap Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta, dia menorehkan waktu 1 menit 34,198 detik.

