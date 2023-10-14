Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023: Mario Aji ke-21, Fadillah Arbi Aditama ke-15!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |13:00 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023: Mario Aji ke-21, Fadillah Arbi Aditama ke-15!
Mario Suryo Aji hanya berada di posisi ke-21 untuk balapan Moto3 Mandalika 2023 (Foto: Twitter/honda_team_asia)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023 telah diketahui. Mengaspal di Sirkuit Mandalika, Sabtu (14/10/2023) siang WIB, duo pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Fadillah Arbi Aditama, mengalami nasib yang berbeda.

Mario Aji (Honda Team Asia) harus puas finis di posisi ke-21 pada Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023. Sementara itu, Arbi Aditama yang turun sebagai wildcard finis lebih baik yakni di posisi ke-15.

Mario Suryo Aji

Dengan demikian, Fadillah Arbi Aditama akan start dari posisi ke-15, sedangkan Mario Aji akan start dari urutan ke-21. Adapun, pembalap MT Helmets asal Brasil, Diogo Moreira, berhasil menjadi yang tercepat di sesi Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023

Jalannya Balapan

Fadillah Arbi Aditama sebagai pembalap wildcard asal Indonesia tidak melewati Q1 alias langsung lolos ke Q2 Moto3 Mandalika 2023. Sebab, ia telah finis di posisi ke-14 di FP3 pada Sabtu (14/10/2023) pagi WIB.

Sebagai informasi, posisi 14 merupakan posisi terakhir untuk bisa lolos langsung ke Q2 Moto3 Mandalika 2023. Arbi Aditama pun finis ke-14 dengan terpaut 0,998 detik dari Jaume Masia yang menjadi pembalap tercepat di FP3.

Sementara itu, Mario Aji harus memulai dari Q1 karena mengakhiri FP3 dengan berada di posisi ke-21. Mario terpaut hingga 1,255 detik dari catatan waktu Masia. Mario Aji langsung tancap gas sejak Q1 dimulai.

Pada awal Q1, pembalap andalan Indonesia ini langsung melesat ke posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 40,318 detik. Mario Aji menempel Taiyo Furusato. Namun, ia harus turun ke posisi 5. Sementara itu, Adri Fernandez melesat ke posisi 3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement