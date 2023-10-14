Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023: Mario Aji ke-21, Fadillah Arbi Aditama ke-15!

Mario Suryo Aji hanya berada di posisi ke-21 untuk balapan Moto3 Mandalika 2023 (Foto: Twitter/honda_team_asia)

HASIL Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023 telah diketahui. Mengaspal di Sirkuit Mandalika, Sabtu (14/10/2023) siang WIB, duo pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Fadillah Arbi Aditama, mengalami nasib yang berbeda.

Mario Aji (Honda Team Asia) harus puas finis di posisi ke-21 pada Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023. Sementara itu, Arbi Aditama yang turun sebagai wildcard finis lebih baik yakni di posisi ke-15.

Dengan demikian, Fadillah Arbi Aditama akan start dari posisi ke-15, sedangkan Mario Aji akan start dari urutan ke-21. Adapun, pembalap MT Helmets asal Brasil, Diogo Moreira, berhasil menjadi yang tercepat di sesi Kualifikasi Moto3 Mandalika 2023

Jalannya Balapan

Fadillah Arbi Aditama sebagai pembalap wildcard asal Indonesia tidak melewati Q1 alias langsung lolos ke Q2 Moto3 Mandalika 2023. Sebab, ia telah finis di posisi ke-14 di FP3 pada Sabtu (14/10/2023) pagi WIB.

Sebagai informasi, posisi 14 merupakan posisi terakhir untuk bisa lolos langsung ke Q2 Moto3 Mandalika 2023. Arbi Aditama pun finis ke-14 dengan terpaut 0,998 detik dari Jaume Masia yang menjadi pembalap tercepat di FP3.

Sementara itu, Mario Aji harus memulai dari Q1 karena mengakhiri FP3 dengan berada di posisi ke-21. Mario terpaut hingga 1,255 detik dari catatan waktu Masia. Mario Aji langsung tancap gas sejak Q1 dimulai.

Pada awal Q1, pembalap andalan Indonesia ini langsung melesat ke posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 40,318 detik. Mario Aji menempel Taiyo Furusato. Namun, ia harus turun ke posisi 5. Sementara itu, Adri Fernandez melesat ke posisi 3.