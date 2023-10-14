Beredar Video Motor Marc Marquez Hancur Lebur di Sirkuit Mandalika, Begini Faktanya!

BEREDAR video motor Marc Marquez hancur lebur di Sirkuit Mandalika. Lantas, apakah video motor Marc Marquez yang hancur lebur di Sirkuit Mandalika itu terjadi di MotoGP Mandalika 2023? Berikut faktanya akan diulas di artikel ini!

Marc Marquez dan pembalap lainnya tengah menjalani MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika. Balapan seri ke-15 MotoGP 2023 tersebut yang berlangsung sejak Jumat 13 Oktober 2023 hingga Minggu 15 Oktober 2023 mendatang.

The Baby Alien memulai hari pertama MotoGP Mandalika 2023, Jumat 13 Oktober 2023 dengan kurang mulus. Juara dunia MotoGP enam kali itu hanya mampu finis di posisi 14 dalam sesi Latihan Bebas 1 (FP1).

Namun, Marc Marquez berhasil bangkit di sesi Practice pada siang harinya. Bintang Repsol Honda itu melesat lebih cepat dan sukses mengamankan posisi keenam, yang selisihnya masih tercatat 0,6 detik dari pembalap tercepat Aleix Espargaro.

Hasil tersebut membuat Marc Marquez langsung melaju ke Kualifikasi 2 (Q2) yang digelar Sabtu (14/10/2023) pagi WIB ini. Menariknya, ada sebuah video yang beredar soal motor Marc Marquez hancur lebur di Sirkuit Mandalika.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @grandprix.idn. Dalam video itu, terlihat motor Marc Marquez hancur lebur dengan ban belakangnya terlepas hingga dibopong oleh sejumlah marshal. "Berantakan MM93," tulis keterangan akun TikTok @grandprix.idn..