Fabio Quartararo Ketakutan Marc Marquez Gabung Gresini Ducati di MotoGP 2024, Ini Penyebabnya!

PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ketakutan Marc Marquez gabung Gresini Ducati di MotoGP 2024. El Diablo –julukan Fabio Quartararo– mengatakan kehadiran Marc Marquez bakal menyulitkan sederet pembalap top, mengingat The Baby Alien –julukan Marc Marquez– akan mendapatkan motor yang kompetitif.

“Marc (Marquez) akan membuat hidup kita (pembalap lain) menjadi sangat sulit. Dia akan memiliki motor yang sangat kompetitif dan akan membuat hidup kami menjadi sangat sulit,” tegas Fabio Quartararo mengutip dari Speedweek, Jumat (13/10/2023).

(Marc Marquez gabung Gresini Ducati pada MotoGP 2024)

Keputusan besar diambil Marc Marquez. Ia memutuskan pindah ke Gresini Ducati setelah sejak 2013 memperkuat Repsol Honda.

Setelah gabung Gresini Ducati, Marc Marquez terang-terangan mengatakan ingin tampil kompetitif lagi di MotoGP. Sebab, setelah mendominasi MotoGP pada 2013-2019, perfroma Marc Marquez menurun dari MotoGP 2020 hingga saat ini.

Karena itu, bakat luar biasa yang dimiliki Marquez tentu akan sangat menakutkan jika dipadukan dengan motor Desmosedici GP23 yang merupakan motor terbaik di MotoGP saat ini. Hal itulah yang membuat Fabio Quartararo yakin rider berusia 30 tahun itu bakal membuat rider lain menderita untuk bersaing di papan atas pada MotoGP 2024.

Meski begitu, Fabio Quartararo yang berstatus juara MotoGP 2021 mencoba bersikap tenang. Ia pun tidak mau dipusingkan dengan kontraknya di Yamaha yang berakhir pada MotoGP 2024.