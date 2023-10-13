Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Alex Marquez Mundur dari MotoGP Mandalika 2023 Gara-Gara Kondisi Belum Fit!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |14:37 WIB
Breaking News: Alex Marquez Mundur dari MotoGP Mandalika 2023 Gara-Gara Kondisi Belum Fit!
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

ALEX Marquez mundur dari MotoGP Mandalika 2023 gara-gara kondisi yang belum fit. Pengumuman itu disampaikan oleh akun media sosial resmi dari tim Gresini Ducati @GresiniRacing pada Jumat (13/10/2023) siang WIB.

Dengan begitu, Alex Marquez dipasrikan tidak turut serta dalam rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2023 yang digelar pada akhir pekan ini. Alex Marquez sebenarnya tampil di sesi latihan bebas 1 MotoGP Mandalika 2023 yang digekar Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (13/10/2023) pagi WIB.

Alex Marquez

Tetapi, usai menyelesaikan sesi latihan bebas 1, Alex Marquez ternyata masih merasakan sakit pada tubuhnya. Pada latihan bebas 1, Alex Marquez pun sempat mengalami kecelakaan. Dia terjatuh di Tikungan 1.

Beruntung, Alex Marquez terlihat tak mengalami masalah dan mampu berdiri setelah terjatuh. Hanya saja, dia tak mampu mengangkat motornya karena cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu.

