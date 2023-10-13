Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Juara Dunia MotoGP yang Pilih Gabung Ducati, Nomor 1 Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |14:26 WIB
3 Juara Dunia MotoGP yang Pilih Gabung Ducati, Nomor 1 Valentino Rossi!
Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Valentino Rossi kala masih sama-sama balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
3 juara dunia MotoGP yang pilih gabung Ducati menarik dikulik. Sebab, langkah yang diambil ini kerap berujung kegagalan. Salah satunya dialami oleh pembalap legendaris MotoGP, Valentino Rossi.

Ducati memang jadi salah satu tim kuat di MotoGP. Tak ayal, banyak pembalap bermimpi untuk membela tim itu. Langkah gabung Ducati juga kerap diambil guna membuktikan ketangguhan di dunia balap motor karena bisa membawa banyak tim berjaya.

Tetapi, tak melulu langkah yang diambil para juara dunia ini berujung mulus. Saat pindah ke Ducati, sebagaian besar pembalap malah gagal total. Siapa saja mereka? Berikut 3 juara dunia MotoGP yang pilih gabung Ducati, sebagaimana dilansir dari laman resmi MotoGP.

3. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Salah satu juara dunia MotoGP yang pilih gabung Ducati adalah Jorge Lorenzo. Dia pindah ke Ducati usai berjaya di Yamaha. Langkah besar dalam kariernya di MotoGP itu diambil Lorenzo pada 2017.

Kala itu, Lorenzo secara mengejutkan memutuskan meninggalkan zona nyamannya bersama Yamaha untuk membela Ducati. Dia setim dengan Andrea Dovizioso untuk membela tim pabrikan Ducati kala itu.

Ekspektasi tinggi pun diberikan kepada Lorenzo setibanya di Ducati karena dia sukses besar di Yamaha. Sebelum hijrah ke Ducati, Lorenzo sukses merebut 3 gelar juara MotoGP bersama Yamaha. Pada musim terakhirnya bersama Yamaha, dia pun bisa finis di 3 besar.

Tetapi, Lorenzo gagal meemnuhi ekspektasi tinggi itu karena kesulitan beradaptasi dengan moor Ducati. Musim perdanya di Ducati pada 2017 berjalan begitu sulit. Dia tak bisa sekalipun menang.

Pencapaian terbaik Lorenzo hanya finis di posisi dua pada MotoGP Malaysia 2017. Sisanya, dia kerap tercecer ke posisi bawah dan bahkan gagal finis. Di akhir musim, Lorenzo hanya menempati posisi ketujuh di klasemen pembalap.

Pada musim 2018, Lorenzo perlahan mulai bisa beradaptasi dengan Ducati. Dia menang tiga kali di seri Italia, Catalunya, dan Austria. Tetapi, performa Lorenzo masih inkonsisten. Dia masih sering terjatuh dan gagal finis. Alhasil, Lorenzo finis di posisi lebih buruk pada MotoGP 2018, yakni di urutan kesembilan pada klasemen akhir pembalap.

Pada 2019, Lorenzo pun memutuskan hijrah ke Honda. Tetapi, kariernya tetap terpuruk. Dia bahkan memutuskan pensiun usai cedera parah akibat kecelakaan di Sirkuit Assen, Belanda.

Halaman:
1 2
